激嬲老婆第2晚要食蒸肉餅　人夫得知背後原因好驚　真相笑爆網民

「激嬲」老婆可大可小，不少人夫都會出盡法寶買禮物「氹返」老婆，不過這名人妻就有獨特的解氣方法。有男網民於討論區發文表示，他與老婆結婚已有兩年，每次他「激嬲」老婆時，若當晚「拆唔掂」，翌晚晚餐一定是吃蒸肉餅。有天他忍不住問老婆原因，老婆微笑着回答「咁我唔可以斬你嘛，咪斬啲豬肉囉」，引來一眾網民爆笑。



有男網民於討論區發文表示，他與老婆結婚已有兩年，每次他「激嬲」老婆時，翌晚晚餐一定是吃蒸肉餅，有天他忍不住問老婆原因，老婆微笑着回答「咁我唔可以斬你嘛，咪斬啲豬肉囉」。（資料圖片）

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該名網民於香港討論區以「老婆燥底，就會蒸肉餅」為題發文指出，每次他「激嬲」老婆時，翌晚晚餐一定是吃蒸肉餅，老婆解釋「咁我唔可以斬你嘛，咪斬啲豬肉囉」，讓他之後很小心不敢再「激嬲」老婆。他好奇地問其他網民「大家屋企嗰件係點發泄不滿㗎？」

其他網民紛紛留言笑說「小心第日你變埋肉餅」、「買定啲豬肉，放喺冰格，以免買唔到豬肉，切你啲肉」、「咁你要買定啲腸仔畀佢發泄」、「聽落師兄老婆幾可愛！」、「其實幾好，起碼佢會自己搵個地方處理佢自己情緒」。