女同學醉酒熟睡　男大學生除衫望足10秒再摸胸　女生驚醒下場超慘

見到有女生喝醉，理應細心照顧而非色心起伸出「祿山之爪」！台灣彰化一名謝姓男大學生與同校女同學一起喝酒，謝男竟趁女同學喝醉睡着，掀開對方上衣偷看身體，更將手伸進女同學內衣撫摸胸部，女同學驚醒後報警並索償。謝男最終乘機猥褻罪成判囚7個月，緩刑2年，並要向女同學賠償18萬元新台幣（港幣約5萬元）。



台灣彰化一名謝姓男大學生與同校女同學一起喝酒，謝男竟趁女同學喝醉睡着，掀開對方上衣偷看身體，更將手伸進女同學內衣撫摸胸部，女同學驚醒後報警並索償。示意圖。（資料圖片）

彰化地方法院判決書指出，2020年11月某天深夜11時許，謝男邀女同學到租屋處飲酒聊天。女同學喝酒後不勝酒力，躺在房間床上熟睡，謝男卻趁機把女同學上衣掀開至腋下，令內衣露出，再把女同學的長褲褪至大腿靠近膝蓋處，讓內褲露出，再觀賞她的身體約10秒。之後謝男更把手伸入女同學內衣撫摸胸部，女同學隨即驚醒報警。

謝男事後與女同學和解。彰化地院法官判決時表示，謝男並無前科，因血氣方剛一時失慮犯案，犯案後坦承犯行，且已與被害人達成調解，按乘機猥褻罪判刑7個月、緩刑2年，並向女同學賠償18萬元新台幣（港幣約5萬元）。全案可上訴。