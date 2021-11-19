不滿講電話太大聲　大媽港女上演港鐵MMA　互摑扯頭髮打到超兇狠

【港鐵打交】搭港鐵講電話太大聲隨時惹禍上身？網上昨晚流傳片段，兩名女子在港鐵內上演「車廂MMA（綜合格鬥）」，互相掌摑、推撞、扯頭髮，從車廂中央打到座位，最終要由其他乘客勸阻分開兩人，但雙方仍有口角。片段於網上瘋傳，有網民認同搭車時大聲講電話的確令人討厭，亦有網民形容「啊姐好嘢，快狠準」。



網上昨晚流傳片段，兩名女子在港鐵內上演「車廂MMA（綜合格鬥）」，互相掌摑、推撞、扯頭髮，從車廂中央打到座位。（YouTube影片截圖）

根據網上流傳約1分鐘的片段，一開始已見到分別穿粉紅色衫及綠色衫的女子在互相拉扯，其後粉紅色衫女子大力掌摑綠色衫女子至「啪啪聲」，綠色衫女子則以掌摑還擊，互相拉扯頭髮，其間聽到有人鬧「X你老X，癲狗」、「放手呀，X你老X」。有乘客勸阻「唔好打」，但兩人仍繼續糾纏，最終兩名女乘客上前分開兩人，雙方則繼續口角粗口橫飛，有人更稱「你講電話好大聲，我叫你細聲啲」，有勸架的女乘客則表示「唔好再講喇」。

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不少網民留言都表示搭車時大聲講電話的確令人討厭，「最憎人大大聲喺公共交通工具講電話」、「係咩原因講電話要咁大聲呢」、「啊姐好嘢，快狠準」。亦有網民認為何謂講電話大聲沒有標準，怎樣都不應大打出手，「點為之大聲，根本冇一個標準，你覺得細聲時，我可能覺得你好大聲」、「一係就直頭規定唔畀人講（電話），人地撞聾要大聲啲唔得？」也有網民感嘆「香港無日安寧」。

《香港01》正向港鐵查詢事件。根據《香港鐵路附例》，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，亦不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者會被罰款5000元。