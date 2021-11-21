傾同居男友提帶埋阿妹住　女生想二人世界　又怕似拋棄阿妹獨居

情侶之間帶着妹妹一起住，還算是同居嗎？有女生於討論區發文表示，近日與男友討論同居時，男友問可否帶同妹妹一起住，因父母已不在，他不忍讓妹妹獨居。女生她知道男友很愛惜妹妹，但同居就是想二人世界，「我又唔想佢因為我而做到好似唔要阿妹咁」，因此感到煩惱，更一度想「係咪應該要快啲幫佢阿妹搵到男朋友先」。



有女網民於討論區發文表示，近日與男友討論同居時，男友問可否帶同妹妹一起住。（《鄰居同居》劇照）

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該名女網民於香港討論區以「男朋友話要帶埋阿妹一齊住」為題發文表示，她與男友在一起差不多一年，近日討論遲些同居的話題時，男友問可否帶同妹妹一起住，「話因為唔想放低阿妹自己一個人住」，因男友父母不在，妹妹數年前失戀後又一直沒拍拖。

女生知道男友很愛惜妹妹，這亦是她很欣賞男友的其中一個優點，而且他有足夠金錢租住3人單位，妹妹亦與她「OK啱傾」。惟女生認為同居就是想多些二人世界的時間，「我又唔想佢因為我而做到好似唔要阿妹咁」、「我都做人阿妹，都會想自己阿哥／家姐會着緊自己」，因此她很煩惱，更一度想「係咪應該要快啲幫佢阿妹搵到男朋友先」，最後她向男友說要先考慮一下。

帖文引起網民熱議，有人認為「如果佢一向都係同佢妹一齊住，又沒有父母，真係不太適合分開佢哋」、「唔好！就算而家同佢個妹幾啱傾，住埋一齊有排煩，相見好同住難同一山不能藏二虎係永恆定律，唔好高估自己能力，留返喺屋企啦！」、「妹控同媽寶一樣，係會以佢哋家人第一、老婆女朋友排第二，自己諗喇」。