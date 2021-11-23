老闆自資出書逼員工認購兼送客　銷售員扮派晒囤家中：仲話想加印

人在職場，有時都要懂得向上司或老闆拍馬屁，才能確保仕途暢順，但最近有打工仔就發文抱怨，指老闆十分自戀，早前更自費出書印刷500本，談論自己如何成為成功人士，更要求員工記名認購，「員工價」每本200元，各部門組長更被迫每人買3本。最可怕的是，老闆後來要求銷售員見客時，需帶其自傳派給客人，但客人卻紛紛拒要，只好把書囤在家中扮派完，沒料到老闆真的以為自傳很受歡迎，更想要加印「應巿」，讓員工感到非常為難和崩潰。



有打工仔發文訴苦，指公司老闆早前出書，員工不但被迫購買，甚至要帶書見客送贈，非常尷尬。（《大叔的愛》劇照）

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該名打工仔在facebook專頁「辦公室日報」發文，表示大約半年前，公司1名同事突然「洗樓式」宣傳老闆出書，稱自資印刷了500本，書名為《如何成為一位成功人士》，老闆希望一眾員工「支持一下」，並認為能從書中更了解到公司和老闆。該本書沒有在市面上架，加上印刷量少、成本高，即使是「員工價」也要每本200元，樓主形容：「封面仲係佢着住西裝側側身懶係成功人士咁，好惡頂呀！」

樓主當下直言「個封面見到都唔開胃」，本想拒絕認購，惟同事溫馨提醒下，指將會記名購買，變相老闆會知道哪位員工沒有「支持」，下層員工每人買1本，部門組長則被迫買3本。樓主形容老闆並非想騙錢，而是打從心底裏想「威」，一眾員工最終清貨約100本，老闆就要求銷售部同事將剩下的400本，分批拿去見客，「盡量每個客都派1本」，送書安排令讓整個銷售部都叫苦連天。

樓主指老闆的書其實都派不出，但銷售員扮派完但囤積家中，老闆卻以為自傳大受歡迎，還提出要不要加印，令員工集體崩潰。（《大叔的愛》劇照）

身為銷售員的樓主只能硬着頭皮帶書去見送客，但顧客反應也一如預期地差，有人更指：「搞啲咁嘅嘢呀！拎返走啦！」即使樓主出苦情牌，坦言是被迫送書，但仍未能成功送出，客人反而提出加單買貨也不要書，其至直指「封面好肉酸呀！」。樓主只好將所有派不出的書帶回家中囤積，「結果我屋企有成棟《如何成為一位成功人士》，老豆老母仲以為我入咗邪教」。

由於同事都不敢將「滯銷」的書帶回公司，老闆便以為他的自傳大受客人歡迎，近日更問道是否需要加印，幸好有機智的銷售部組長一手攔下，稱不用加印後說「物以罕為貴啊嘛，太多就唔馨香㗎啦，你睇下啲名作家嘅書，通常出面都賣到斷晒市，咁先有型」，又稱如有需要，自己願意「割愛」出讓其擁有的3本，終令老闆打消加印念頭。

樓主在帖文直批老闆太自戀，笑言「其實自信同自戀真係只差一線」，不少網民也同情樓主及他同事的遭遇，稱讚銷售部組長反應夠快，留言指「業績好咗，個個都爭住唔要本書寧願簽多啲生意畀你」、「都未出試題，要每個員工都要寫出重點或閱讀理解」，也有人分享類似經歷，「敝公司老闆都自資出書，好彩佢係只係送簽名版畀所有員工」。