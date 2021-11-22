半山獨立屋時薪$40請補習老師　稱表現好有飯吃加$5津貼網民嘩然

不少家長也不惜大花金錢讓子女補習，以應付功課及保持成績。近日網上瘋傳1則招聘啟事，顯示有居於半山區獨立屋的家長打算為就讀中五的孩子找上門補習老師，要求老師至少有大學畢業學歷，而且要以全英語教學及允許24小時問功課等，惟薪金開價每小時僅40元，更「皇恩浩蕩」提出如表現良好可「食埋飯先走同有5元獎勵」，離地程度引來網民熱議。



網上流傳招聘啟示，有居於半山區獨立屋的家長打算為就讀中五的孩子找上門補習老師，列出多項要求，惟薪金開價每小時僅40元。（《上流寄生族》劇照）

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相關招聘啟事於多個招聘及家長群組瘋傳，內容指有居於半山區獨立屋的家庭有意聘請上門補習老師，表明「只接受有教學熱誠的導師，只顧學費多少的拜金主意（義）者免問」。招聘啟事提及，補習老師主要負責幫助就讀國際學校中五級的學生應付IB全科（意指IBDP，即國際文憑大學預科課程），須於星期一至五下午4時至6時上班。

家長要求補習老師必須大學畢業、以全英語教學、提供練習及容許24小時以Whatsapp問功課，惟薪金開價每小時僅40元，更特別提出如表示良好可「食埋飯先走同有5元獎勵」。（《上流寄生族》劇照）

家長要求補習老師必須大學畢業、以全英語教學、提供練習及容許24小時以WhatsApp問功課，同時須守時及「唔貪錢」；現職教師可獲優先聘請，至於仍未畢業的大學生則不會考慮。家長為該補習職位開價時薪40元，更特別指出如老師表現良好，可在其家庭「食埋飯先走」，並可獲得5元獎勵。

相關招聘啟事一出即引來熱議，不少網民直斥涉事家長刻薄及離地，「我出夠$50，樓主你嚟同我個仔補，要做到Post同一要求」、「係咪打少咗個零」、「40蚊係美金、英鎊定歐羅」、「樓主下次再盡啲，寫去山區義教吖嘛，或者摘生果抵數都可以」、「呢啲都唔知係咪真係有錢人，睇唔起人更加睇唔起自己」。亦有網民質疑帖文真偽，「香港人真係好大壓力，呢個一定係假post引人插」、「佢似係笑緊開價$50/hr補zoom自貶身價嘅post」。