夫婦請人搞婚禮包攝影　$6000換極品失焦模糊相：不是一般的失望

結婚乃人生大事，所有新人都希望舉行難忘的婚禮，並且好好記錄下來。內地貴州省1對新人日前回老家結婚，與好友各自以近1.7萬元人民幣（約2萬港元）購買套餐，惟事後查看攝影師拍攝的婚禮照片時，卻發現800張照片大部份都失焦、半身入鏡甚至黑濛濛一片，拍得非常隨意，2對新人遂要求公司賠償，幾經波折，終取回部份退款。



貴州省2對新人早前聘請婚慶公司，包括找攝影師記錄婚禮，但新人看到照片後非常不滿意。（網上影片截圖）

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據內媒報道，新娘小田今年10月相約閨蜜回老家一同舉行婚禮，2對新人為了記錄婚禮過程，便找來1問婚慶公司協助，各自花近1.7萬人民幣購買套餐，其中5000元人民幣（約6100港元）為攝影費用。然而，當他們婚後看到公司拍攝的婚禮照片後，卻大失所望，小田更指要在800張照片中挑選出20張保留也非常困難。

小田受訪時直斥，「首先拍出來的照片是模糊的，還有就是用手機快閃出來的， 沒有什麽技術含量， 教我們擺動作拍的那些動作，還不如我們用相機拍的」。其丈夫也大感失望，認為最終的照片根本不值他們支付的5000元人民幣，「不說你要把我們拍得多美，起碼不要黑乎乎的」。

小田與閨蜜的攝影工作由不同人負責，但閨蜜的婚禮照片效果同樣不理想，便直接到公司理論，終成功獲5000元人民幣退款。小田兩夫婦其後到婚慶公司追討，可惜遲遲找不到負責人。記者隨小田上門找負責人亦只能「摸門釘」，不久公司負責人致電記者解釋，指小田的閨蜜懷孕8個月，「一直在那裏鬧，我沒有辦法就把那個錢退給她了」，又指影片質素沒有問題，假如小田對照片要求高，公司願意退款2500元人民幣（約3000港元），最後小田與丈夫亦接受賠償。