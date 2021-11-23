女生驚覺家門敞開　查CCTV揭貓貓開門　行18層樓帶浪流貓返歸開餐

家中寵物總是能做出令主人意想不到的事，有時更會令人非常頭痕！內地近日1名貓奴在網上發文分享，指其家貓在她出外時，竟自行開大門走18層到大廈樓下，邀請多隻流浪街貓回家共享貓糧「自助餐」，讓她哭笑不得。



李姓女主人指，自從發生家貓獨自外出事件後，她便加強了大門的鎖，防止貓咪再走失。（網上圖片）

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該名女貓女在網上發帖，表示自己早前回家時驚覺家門大開，還以為遭爆竊，幸好入屋看到2隻家貓躺在梳化上安然無恙，不過，貴重財物雖然沒有掉失，但貓糧卻一掃而空。女生百思不得其解，急忙翻看家中CCTV的影片，結果發現「真兇」原來是其家貓，其中1隻跳起拉開了大門，有鄰居更看到牠們「把小區流浪貓帶回家吃飯」。

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值得留意的是，女主人居於18樓，即2隻「好客」的家貓打開大門後，特意從18樓經樓梯走到1樓，再帶着流浪貓爬回18樓的家，讓流浪貓「開餐」吃飽飯。女主人後來受傳媒訪問時補充，指她都為貓咪安排「自助餐」，將大量貓糧放在碗中，一般能吃3天，「然後那天就所有的糧都吃光了」。

自從貓咪初嘗「禁果」獨自外出後，女主人形容此後每當她準備開門，家貓總會像「下課的小孩」般，衝到大門前等候時機，有時她回家時，則看到樓下的流浪貓跟着她搭升降機，甚至比她快走到門口，似乎已經非常熟悉她家的位置。

女主人形容本來家貓都會充滿活力地迎接她回家，但事發當晚卻沒精打彩地休息，似乎白天時「公務繁忙」。（網上圖片）

女人主最後在文中指，雖然2隻家貓沒有走失，但她在事發當晚也情緒崩潰，抱着貓咪大哭，深怕自己失去牠們，提醒各位主人要小心鎖好大門，必要時安裝多個門鎖，不要小看貓咪的開門能力

（綜合）