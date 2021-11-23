台慶│李芷晴奪$38萬濕濕碎　盤點歷年大獎　以往獎金原來多到咁！

【TVB無綫萬千星輝賀台慶2021／大獎得主】無綫TVB《萬千星輝賀台慶2021》日前舉行，終極大獎、價值港幣38萬元的理財存款及黃金十両，由2018年港姐李芷晴奪得。以港人入息中位數19,600元計算，大獎金額已相當於一般港人逾19個月薪金，即要工作超過一年半，相當厲害。

不過，《香港01》翻查1997年回歸後歷年無綫台慶大獎，原來38萬元獎金獎品只算「濕濕碎」，而1997年的獎金獎品總額達190萬元。另外，回歸後歷年台慶大獎得主，其中9名藝人獲贈碧桂園花園洋房或樟木頭住宅，即一獲獎就做業主，如數到台慶大獎的終極贏家，就是資深藝人薛家燕！



李芷晴在《萬千星輝賀台慶2021》奪得終極大獎，當中包括理財存款及黃金十両，總值港幣38萬元。（資料圖片）

《萬千星輝賀台慶2021》上周五（11月19日）舉行，今年終極大獎包括理財存款及黃金十両，總值港幣38萬元，由李芷晴奪得，成為當晚大贏家。

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不過，《香港01》翻查1997年回歸後歷年無綫台慶大獎，38萬元獎金獎品其實不算多，金額在過去25年台慶大獎中排尾三；相比1997年總額190萬元的獎金獎品，38萬元只及當中兩成，而當年台慶大獎由薛家燕奪得，非常幸運，令她成為台慶大獎的終極大贏家。

回歸後歷年無綫台慶大獎得主＋獎金獎品▼▼▼

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25名台慶大獎幸運兒當中，其中9人的奬品有碧桂園花園洋房或樟木頭住宅，得獎者包括薛家燕、陳彥行、郭晉安、蔡子健、陳敏之、羅敏莊、潘芳芳、唐寧及郭栢榮，故得獎即等如做業主。另外，2018年奪得51萬元獎金的黃庭鋒，亦以獎金作首期入天水圍Wetland Seasons Park 3期新樓盤，同樣榮升業主，統計過去25年，無綫台慶已誕生至少10個業主。

以上數據只供參考。