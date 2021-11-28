最理想女性胸部Cup數排名　日本調查揭男女最重視唔係大小

日本有內衣公司調查發現當地男女民眾對於胸部大小、內衣顏色的喜愛傾向其實相差不大。原來不分男女，均重視女性胸形、柔軟度多於尺寸大小，最理想的胸部尺寸為C罩杯，而內衣顏色同樣偏好黑、白、粉紅色。



內衣公司MARUKO於今年9月16日至17日進行網上問卷調查，蒐集800名男女對女性罩杯尺寸及內衣顏色等的喜好傾向。

結果顯示，無論男女均重視女性胸部的胸形是否漂亮，分別達64%及74.8%，「大胸」反而三甲不入。不過比較男女，喜歡「大胸」的男性比女性多12.3個百分點。

被問到最理想的胸部尺寸，無論男女最多人選的為C罩杯，分別佔36.5%及41.5%；第2多的為D罩杯，分別佔25.8%及29.8%。

對於內衣顏色，黑、白、粉紅色最受大眾喜愛，其餘顏色則出現分歧，18.3%及17%女性喜歡米色及灰色內衣，但在男性中，只有5.8%及6.3%人喜歡這兩種顏色。

問及會否特別準備約會的內衣以作性暗示，意外地大部分男女表示不會，不過整體來說，會穿特別內衣的女性比男性多6.8個百分點。

按年齡看，各年齡層女性會穿特別內衣的比例較平均，佔10%至15%，在男性中，20至29歲年齡層會穿的人佔13%，明顯比其他年齡層多。