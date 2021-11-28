愛情長跑5年　台女婚前悉小三為未婚夫墮胎　決意斬纜：寧缺勿濫

一次不忠，百次不用，感情關係中絕對不應「寧濫勿缺」。台灣1名女子在討論區發文，指早前決定與遠距離愛情長跑5年的男友籌備結婚，未料婚前卻收到「小三」的短訊，揭發男方原來在幾個月前起「偷食」，但她一直不知情，並瞞着男方墮胎。女子得知此事後決意取消婚事，坦言「伴侶們如果劈腿，絕對不要原諒，也別忍氣吞聲」。



有正在籌備婚禮的台女於網上發文，指早前收到「小三」的短訊，向她坦白與她男友交往的經過，並指男方自稱單身「偷食」。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子在Dcard討論區發文，表示與男友正籌備婚禮，但最近卻有女生聯絡她，稱要向她坦白「一些事」，透露其未婚夫對外自稱單身，與對方在數個月前開始交往。陌生女子堅稱自己不知情，上周發現懷有男方孩子，還瞞着對方去墮胎。直至近日，陌生女子與樓主未婚夫在外面過夜，她偷看男方手機時才發現這門婚事。

陌生女子不希望樓主一直被蒙在鼓裏，故選擇打電話給她和盤托出，一邊哭一邊道歉，強調並非故意當小三。樓主形容事發當下手都還在發抖，心情非常沉重和複雜，「女方年紀小我許多，也有點心疼她年紀這麼小就遇到這種事，在電話裏很自責的一直跟我道歉」。

台女大感震驚，翌日立即與男友對質，對方起初還否認出軌，直至台女出示照片才承認，女方最後選擇取消婚事。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

樓主後來在帖文補充，稱自己翌日與男友正面對質，起初對方還否認偷食，直至看到照片才承認，她目前已決定取消婚事，亦通知了雙方家長。她又鼓勵網民，假如發現另一半出軌，不要吞聲忍氣，也不應原諒對方，「一個人也要繼續好好活得漂亮，雖然我自己挺惋惜跟他交往的這5年，但還是老話一句：寧缺勿濫」，最重要的是對自己好一點。

大批網民看後都為樓主感到惋惜，亦表示「小三」其實是好人，她們大可相約見個面互相鼓勵，「妳應該感謝上天讓妳婚前發現男生是垃圾」、「雖然她是小三，但三觀蠻端正的」、「可以跟她成為朋友，值得深交」、「就是要這樣處理，跟渣男結什麼婚」。