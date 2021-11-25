譚詠麟否認「睡粉絲」　網民發現擁相中人同款波鞋　原來是國貨

有「樂壇校長」之稱的71歲譚詠麟，被名為「悲傷牛肉麵_」的微博用戶控訴，聲稱譚詠麟與其23歲女友發生超友誼關係，並上載數張背影圖，不過校長所屬的唱片公司環球唱片及經理人公司香港藝能製作否認事件，並稱會採取法律行動。

有網民就發現校長今年10月在微博分享照片的裝束，與爆料者上載照片的衣着幾乎一樣，而該對同款波鞋意外引起網民關注。



上載的照片可見，酒店男子正穿着1對黑色波鞋，上面則有1個白色「K」字樣。（微博＠「悲傷牛肉麵_」）

從「悲傷牛肉麵_」上載的照片可見，酒店男子正穿着1對黑色波鞋，上面則有1個白色「K」字樣。有眼利的網民就發現，譚詠麟於今年10月曾在房間內拍攝的生活照，穿上的深色運動裝、白襪及波鞋，都跟微博爆料者的照片非常相似，而且校長亦深愛這牌子的運動鞋，至少擁有2至3對。

有眼利的網民就發現，譚詠麟於今年10月在房間內拍攝的生活照，其穿上的深色運動裝、白襪及波鞋，都跟微博爆料者的照片非常相似。（微博圖片）

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不過大多網民對這牌子都不太熟悉，誤以為是近年深受港男港女的熱愛的「Veja」，「都識但原來仔細一看，就發現上面的英文字樣並非品牌商標「V」，而是「K」字，為西班牙品牌「Kelme」（卡爾美），並於2018年被卡爾美中國收購了80%的股權，成為該品牌的大股東。

根據卡爾美於淘寶網的專賣店，同類款式運動鞋售300多港元。