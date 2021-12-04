原來唔使瞓足8個鐘？專家踢爆睡眠偽科學　洗腦級常識恐暗藏陰謀

【失眠／安眠藥】你也是這樣做嗎？Google上網找尋治療失眠的方法，然後洗熱水澡熱熱身子、喝杯熱牛奶暖胃、讓眼睛遠離手機藍光，11點準時躺到床上開始數綿羊。結果今晚數綿羊還是數到嘆氣，40分鐘過後一樣睡不著。開始思考是不是該來吃個安眠藥。



其實你不需要這麼要求睡眠。哦，怎麼說？這篇就讓我們來聊聊失眠陰謀論，與熟悉的陌生人，安眠藥。

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時間一到沒睡著，就叫失眠嗎？

連假前，台灣醫院補充「安眠藥」的人潮湧現。當人們忙著「守歲」線上跨年之餘，身邊已經有很多人「守睡」很久了。在台灣每10人就有4人吃安眠藥。其中有65%的人擔心會有副作用，例如成癮，但同時卻也不敢停藥。時間一到沒睡著，就叫失眠嗎？「那去到『歐美』5年10年的『台灣』孩子，健康不就完蛋了嗎？」我反問擔心的人：「從台灣的角度看，在德國念書的台灣孩子365天都在熬夜呢。」

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第一、24小時的陰謀

一天的時間被人類定義成24小時，而24小時被人類定義成「16小時醒著」，「8小時睡覺」。哦，有沒有開始覺得哪裡奇怪？

成年人的晝夜規律，平均是 24 小時 15 分鐘，這樣的身體根本無法適應24小時制的「正常生活」。換句話說，人類的就寢時間每天本身就會越來越晚。跟月亮一樣，每天都會晚一點到來。（不小心上了地球科學課）

「時間一到就得關機休眠？」我們的身體才不是機器。200萬年來，隨著太陽月亮行動的我們，根本還沒有演化出「24小時」這麼精確的數字。

你也有這樣的經驗吧？白天應付很煩人的客戶、親友，馬上就會覺得很疲倦。把精力比喻成電池，白天時每個人消耗的精力都不一樣。如果今天平安順利、運動量少、兒子和客戶都很聽話。睡覺前，電池還滿滿的，你當然睡不著。

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第二、睡不著，就別睡了吧

「有吃『愛睏藥』的人舉手」 我問台下長輩。40%，很符合台灣人吃安眠藥的比例。「睡眠很重要」、「不能熬夜」已經被講爛了。隨便找一個人來問，都會跟你說睡眠不夠會失智、會荷爾蒙失調身體出亂子。中醫說肝臟要排毒。

「那去到『歐美』5年10年的『台灣』孩子，健康不就完蛋了嗎？」我反問台下觀眾：「從台灣的角度看，在德國念書的台灣孩子365天都在熬夜呢。」

24小時裡，睡不滿8小時或睡不著，就被稱呼「失眠」，然後發明「安眠藥」要求你準時睡著，簡直是工業時代方便管理人類的做法。我們都被「別人的框架」限制住了。 其實「我幾點就寢、我想睡多久」才不是由「別人決定」。

第三、安眠藥，「治不好」著急

美國的研究顯示，服用安眠藥（Zolpidem、Eszopiclone）的受測者，比服用安慰劑的受測者，只快了 8~20 分鐘睡著。哦？吃糖和吃藥其實差不多一樣有效，你看看我們到底給自己多大的睡覺壓力。

睡覺的最好方法

用24小時定義失眠，本身就是個誤會。但不是說我們就別睡了，真的不是。睡眠是為了走更長遠的路，如果睡眠不重要，那老天爺演化出睡眠的行為，根本浪費生命。但我們可以累了再睡。

愛因斯坦從沒說過：睡眠跟愛情一樣，越強求就越得不到。若每天都在意自己睡眠品質，這時，睡覺就變成了任務。為了完成任務，你就會需要安眠藥。

吃安眠藥，就像電池明明還有97%你還強迫充電。電是充飽了，但充的好不划算。除非跟大老闆一樣，這週就剩今天可以睡，不然沒時間睡覺了。吃安眠藥「睡得很有效率」還情有可原。

又或者是身體有病痛難以入眠，需要藥物輔助。但大部分的你我，與70歲亞健康的長輩，晚個兩三天補眠，都是湊得出時間吧！

「你們明天有時間睡午覺嗎？還是還在當老闆？」我問台下長輩，大家都不好意思地笑了笑。



「晚上睡不著，真的沒有這麼重要啦！吃藥幹嘛！」近年的研究都說，人體已經演化成可以「分段睡覺」了。若隔天有時間睡午覺，就當作身體分開充電。藥師考試前，那週我緊張到幾乎沒睡。我給自己設定，不管外頭幾點，累了就睡，睡不著就起床念書。事後證明，沒有準時就寢，完全不影響我的考試成績。

累了，身體自然會告訴你。電池沒電了，再好好充電。沒時間充飽，那就分很多次充電就行。11點準時就寢、必須睡滿8小時，都不適合我和你。累了再睡，這就是睡覺的最好方法。不需要用藥，來強迫自己睡個覺。

至於吃安眠藥會失智？

這樣講好了，有很多長輩「吃完早餐後」，當天下午就過世了。但我們卻不會因此而不敢吃早餐。因為我們都會知道，「長輩過世」是「老天爺安排的時間到了」，而不是早餐害的。

反過來說：需要吃安眠藥的長輩，本身的慢性病、生活習慣反而比安眠藥還容易造成失智。老天爺就是安排我們這個年紀要失智，而不是安眠藥害的。在這個年紀，「同時吃安眠藥」、也「同時失智的人」，當然很多。因為吃安眠藥的年齡也略長、且長輩的慢性病都比較多。

所以不要擔心安眠藥會造成失智。倒是耐藥性又是很大一篇話題，我們下一篇再聊。

結語：

越睡不著，就越著急，越著急，就越需要安眠藥。

睡不飽再找機會補眠就好。下次晚上睡不著，不如就起床忙些小事情，試試看過德國的時差。直到倦意來襲時，忘了這篇文章、也忘了睡覺很重要這檔事，讓身體好好感受疲憊，不用吃藥，然後跟著它入睡吧。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：胡廷岳藥師的醫病故事集，原文：其實你「不需要」這麼要求睡眠。失眠陰謀論與安眠藥。】