馮盈盈自爆月薪$1.9萬　竟低過同齡女性？　即睇統計處入息數據

現年27歲的無綫電視（TVB）藝人馮盈盈昨日（26日）出席《識貨2直播營銷學堂》啟動儀式，在場自爆在無綫是賺取「標準工資」，即每月底薪1.9萬元，她希望進軍「帶貨」行業，令收入增加最少1倍。比較全港在職人士月薪，馮盈盈的月薪竟較同齡組別的女性上班族還要低1000元，不過她卻有財力於2018年底與前醫生男友鍾文浩（Martin）以2000萬購入何文田565呎兩房海景單位連天台單位，可見底薪以外另有額外收入。對全港打工仔而言，月薪1.9萬元到底是高是低呢？以下將按年齡及行業列出全港打工仔的月薪。



根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》2021年第2季數據，馮盈盈月薪1.9萬元，已較全港逾148萬打工仔高；不過，若只計算女性上班族，統計處數據顯示，2021年第2季25至34歲女性每月就業收入中位數為2萬元，27歲的馮盈盈的月薪較此組別少1000元。若所有年齡組別合計（15歲或以上），女性每月收入中位數則為1.7萬元，馮盈盈的月薪比逾79萬女性上班族多2000元。

不過，1.9萬元只是馮盈盈收取的標準工資，未包括其「出騷費」、廣告費及出席活動等其他收入，而她在2018年底已有財力與前醫生男友鍾文浩（Martin）以2000萬賺入何文田565呎兩房海景單位連天台單位，因此馮盈盈實際收入遠多於底薪。

馮盈盈上節目分享首次置業經驗！（電視截圖）

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按行業及主要工作所屬職業劃分女性每月收入中位數▼▼▼