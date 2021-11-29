乘客用$500大鈔付逾$200車資　司機爆粗回應　網民質疑多收隧道費

的士交易大多使用現金，司機依賴零錢找續。有網民發文表示，日前乘的士由尖沙咀到上水，以500元紙鈔繳付共249元車資，司機因缺乏足夠零錢找續而需落車「唱錢」，並向客人表示「自己好好人」。事主不以為意，認為自己以500元鈔票繳付逾200元的車資並不過分，沒料竟引來司機1句「爆粗」回應。他事後發文講述事件，司機態度引起討論外，單據上的車費銀碼同樣引來眼利網民注意，質疑司機多收隧道費。



有網民發文分享前日（11月27日）乘的士的經歷，指因以500元紙鈔付款引來司機「爆粗」責罵。（fb「北區靠北」圖片）

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有網民日前投稿至facebook群組「北區靠北」，指前日（11月27日）半夜由尖沙咀乘搭的士到上水，到達目的地時咪錶顯示的車費為227.5元。正當事主打算以230元付款時，司機表示「加埋隧道費$249」，他遂向司機表示身上只有230元「散紙」，需改以500元大鈔付款。

司機聞言則表示「冇散紙」找續，需要下車「唱錢」，「返嚟之後就話佢自己已經好好人，肯落車幫我唱錢」。事主其後向司機索取單據，並不以為意稱「其實我張單二百幾，畀$500佢找唔過份」，沒料對方突然「爆粗」回應：「早唞啦，X你老X！」

有眼利網民發現，的士司機除了沒有在單據上顯示隧道費外，亦有多收車資之嫌。（fb「北區靠北」圖片）

事主之後上載的士單據講述事件，引來網民討論。有人認為即使的士司機需要「唱錢」找續，亦不應向乘客發脾氣，「大紙請揚聲，過隧道唱埋。咁啱找晒唔奇，不過講粗口就唔好」。亦有眼利網民發現，的士司機除了沒有在單據上顯示隧道費外，亦有多收車資之嫌，「佢冇打到隧道費入張單，尖沙咀返上水隧道費$8或者$20，睇你行大老山定獅隧定尖山，$227.50標頭加 $20大老山= $247.5，點解佢收$249？你當時應該問返佢」。

更有網民發現，的士司機列印單據時剛好於車牌號碼的位置撕開，令事主得到的單據未能看到車牌，質疑司機為多收車資的「慣犯」，「慣匪，張收據識得『剃頭』，剃咗收據最上面嘅車牌號碼，呢啲係口岸、機場車常用伎倆」。