炫富│地鐵男將羽絨攝入褲頭　狂曬¥3000名牌皮帶　乘客反應超笑爆

炫富也可炫出新潮流？內地網絡流傳短片，地鐵內1名年輕男子衣著引起注目，皆因他把厚重的羽絨「攝入」西褲褲頭，令他穿戴的名牌皮帶可以盡情露出，讓全世界都看到他的低調，其炫富招數引來其他乘客側目，有伯伯看到後目瞪口呆，亦有男乘客裝作睡覺，實質拿起電話偷拍。片段惹來網民瘋傳熱議，不少人看過後笑翻，但亦有人質疑片段屬擺拍，而網民亦發現片中男子所戴上的皮帶屬名牌「Salvatore Ferragamo」出品，售價約為3000多元人民幣。



內地網絡流傳短片，顯示1名男子為了炫耀價值¥3000的名牌皮帶，竟將厚重的羽絨「攝入」西褲褲頭。（「星視頻」影片截圖）

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相關片段於內地網絡瘋傳，有網民於本月17日在「貼吧」論壇上載對話截圖，顯示1名年輕男子向友人發訊息，告知對方自己花了「好幾千」購買1條名牌皮帶，興奮地問：「這個帶上有面子不？」沒料友人即時撥冷水點出殘酷現實，直言「這大冬天都穿這麼多，你帶這個誰能看見啊？」。

友人的話深深記在男子心中，男子其後竟想到「充滿創意」的方法炫耀皮帶。有網民其後上載片段，可見1名正在乘搭地鐵的男子站於車廂中間的空位，若無其事般玩電話。仔細一看，男子的打扮卻非常「獨特」，為了抵抗寒冷天氣，他像其他乘客一樣身穿着厚重外套，但與別不同的是，他竟將厚厚的羽絨外套「攝入」下身的西褲內，更不忘手叉腰站立或不時拉扯褲頭，務求讓人一看便留意到其名牌皮帶。

有男乘客瞌上眼睛裝在睡覺，實質手持手機於面部前偷拍男子的外型和穿搭。（「星視頻」影片截圖）

如此特別的炫耀穿搭，令男子成為車廂中的焦點，1名坐於其旁邊的伯伯亦被吸引，目不轉睛地對其皮帶研究一番，看來非常好奇；亦有男乘客瞌上眼睛裝在睡覺，實質把手機放在面部前，偷拍男子的外型和穿搭。

片段笑翻一眾網民，不少人也指男子的「炫耀式穿搭」創意爆棚又具備功能，笑言或能創造新時尚潮流，「真的輕易就讓人看出了他『腰纏萬貫』」、「應該是一種時尚，需要引領」、「把衣服用皮帶紮到褲子裏，不漏風，暖和」。不過也有人認為片段中男子動作過份造作，質疑實為擺拍博取點擊。

有人則語重心長指出，今時今日為了炫富，人人也無所不用其極，反有機會帶來危險，「財不外露才能保平安」。也有人開玩笑指，片中男子充滿「心機」，除了炫耀皮帶還可能有其他目的，「男孩挺瘦的，羽絨服塞褲子也是正常的腰身，不知道是不是覺得潮流，還是為了炫耀自己的身材苗條」。

有眼利網民則發現，片中男子所戴上的皮帶屬名牌「Salvatore Ferragamo」出品，售價約為3000多元人民幣，不禁批評：「一條三、四千的腰帶就不知所以了，要是買一條3萬的，他不得繫在脖子上？真的是太不懂低調了。」