月薪少過呢個數即貧窮！6條問題即知你算唔算窮　呢幾區全港最窮

【香港貧窮情況報告／觀塘／貧窮線】政府早前發表《2020年香港貧窮情況報告》，政策介入前本港貧窮人口達165.3萬，貧窮率23.6%，即差不多每4名港人就有一人貧窮，當中包括有自置居所的「有樓階級」。



究竟你及你家庭收入是否算貧窮呢？最新貧窮線又是多少呢？以下6條問題，請按自己家庭住戶人數回答，便可知道答案▼▼▼

觀塘連續4年全港最窮



按十八區劃分，觀塘繼續是最貧窮地區，貧窮人口超過19萬，貧窮率近29%，亦是連續4年全港最貧窮地區；其次是元朗及沙田，貧窮人口都有超過15萬，貧窮率逾兩成。

即睇你嗰區貧窮情況▼▼▼

逾四成貧窮人口擁自置居所



擁有物業就等於不愁生活？數據顯示，政策介入前本港有69萬貧窮人口居於自置居所，約佔貧窮人口的四成，亦是本港總人口的9.3%。這些「有樓貧窮戶」每月平均貧窮差距為6500元，代表他們每月要有同等金額的收入才可脫離貧窮。他們之中，有58.1萬人所住物業沒有按揭供款或借貸，其餘10.9萬人仍有按揭供款或借貸。

比較不同區域，區內涵蓋大片鄉郊地區及天水圍多個公共屋邨的元朗區，有超過3萬戶「有樓貧窮戶」，另外沙田、東區亦分別有2.9萬及2.6萬戶。比例方面，大埔「有樓貧窮戶」佔區內整體住戶比例為全港最高，佔比超過16%；其次是油尖旺以及北區。