救護員穿制服買外賣遭市民投訴蛇王　車內進食有飯味亦被禁惹不滿

救護員救急扶危，但他們都有吃飯的需要！有救護員在網上投稿，指收到消防處致員工通告，稱由於有市民質疑救護員穿制服購買外賣是「蛇王」行為，影響消防處形象，處方因而要求他們買外賣時要用外套遮好。另有市民投訴救護車內有飯味，故禁止救護員在車內進食。通告引起救護員不滿，直言對高層感失望，「點解次次被投訴就一定係我哋屬員作出改正？」，又認為處方不體諒救護員的工作情況。

《香港01》已就事件向消防處查詢，暫時未獲回覆。



有救護員在網上投稿，指收到消防處致員工通告，稱由於有市民質疑救護員穿制服購買外賣是「蛇王」行為，影響消防處形象，處方因而要求他們買外賣時要用外套遮好。（示意圖，非當事人）

有救護員於facebook專頁「公務員Secrets」匿名投稿，分享1則消防處致救護員的通告，指昨日（11月30日）收到市民投訴，稱看到有救護員身穿制服於食肆中購買外賣，質疑他們是否「蛇王」，而救護高層承認救護員身穿制服買外賣會影響消防處的形象，以及令市民對部門有負面印象，因而提醒救護員購買外賣時，使用外套把制服遮蓋好。另外因有市民投訴救護車中有飯味，處方重申救護車內禁止進食。

通告引起該救護員不滿，直言對高層感失望，「請問一下呀Sir，救護員買外賣點樣影響部門形象？」，又指大家只是待命期間買飯，「有call都要即刻去，又唔係放Lunch time」。他又指出，買完飯「中call」只能在救護車上吃，「你估我唔想返局坐定定食飯？連中幾轉嘅話係咪唔使食飯」，又批評處方不替屬員向市民解釋救護車工作，「定係你哋啲高層都唔了解？」

該救護員無奈表示，「食飯有香味就好正常嘅」，沒料有市民連飯香味都要投訴，「咁高貴叫咩車，直接行去醫院囉，買飯都唔畀？」

不少網民都批評市民的投訴太過份，「救護都要食飯，而家做到無時間食飯，仲咁多投訴」。（《跳躍生命線》劇照）

帖文引起網上熱議，不少網民都批評市民的投訴太過份，「救護都要食飯，而家做到無時間食飯，仲咁多投訴」、「着制服就唔使食飯？咁畀返個飯鐘人哋休息下囉」，又認為處方這樣做只會令士氣更低落，「唔係所有刁民無理投訴都要『沙冧』，士氣低落有原因」。有網民就建議為救護員設定1小時飯鐘，「有call都唔去」，就能解決相關問題。