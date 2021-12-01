港媽稱遭丈夫家暴兼性威脅　為女兒啞忍排公屋5年不敢離婚陷兩難

正所謂「得公屋得天下」，但為了上樓，每日家嘈屋閉又能否忍受得到？有港媽在討論區發文，指因相處問題一直想與丈夫離婚，惟一家三口已輪候公屋5年半，對方明言一旦離婚就會取消申請，令她不知如何是好，「當一家三口最快八年上樓，排咗5年半，仲有兩三年點忍」。



有港媽在討論區發文，指因相處問題一直想與丈夫離婚，惟一家三口已輪候公屋5年半，對方明言一旦離婚就會取消申請，令她不知如何是好。（資料圖片）

該港媽在香港討論區以「公屋輪候中，但不想同對方住，應如何做？」為題發文，指一家三口正輪候公屋，排了5年半，早有離婚念頭，惟對方則是公屋申請人，並明言離婚的話將會取消申請，「不會留給我同小朋友」。她亦提出即使不離婚，當派到公屋時分3間房，每人獨立睡一張床，但對方同樣拒絕。

她補充稱，自小朋友出世後，與丈夫愈來愈多問題，自己在女兒2歲時因公司倒閉而轉當全職媽媽，並一起住在夫家，卻是噩夢的開始。當時的她受盡老爺及姑奶的辱罵，連丈夫亦罵她「垃圾、蝗蟲」。其後一家三口決定搬到劏房，最初協議由丈夫負責交租，並每月付家用2,000元，樓主則負責照顧女兒及買餸煮飯，怎料丈夫「租咗就反口，威脅我出返來做嘢」，又不願意給家用。

除經濟問題外，她直言住在劏房的1年過着「非人生活」，丈夫每晚強迫她穿性感衣服睡覺，甚至發現他有偷拍癖好，又逼她與其交歡，即使表明拒絕就會阻止入睡，並騷擾4小時不心息，「我匿在廁所才不騷擾我」，因而晚晚吵架。另外丈夫亦有家暴，「有次我叫他給家用，他不肯，口角間他拴住我頸差點窒息，我反抗都有抓傷他」。

樓主補充稱，自小朋友出世後，與丈夫愈來愈多問題，自己在女兒2歲時因公司倒閉而轉當全職媽媽，並一起住在夫家，卻是噩夢的開始。（《夫妻的世界》劇照）

樓主表示，擔心他們的爭吵影響女兒成長，因而決定重投工作，將女兒交由父母照顧，但經過劏房的日子，「我真是不想同他一起住，不想重蹈覆轍，不想過返地獄般的生活」，又直言「現在仲好討厭他，為了小朋友我一直忍忍忍，真是不知點做好？」，害怕對方會一拍兩散，取消公屋，因而陷入兩難局面。

帖文引起網上熱議，不少人都同情其遭遇，但建議樓主考慮一下「邊樣喺你心目中比較重要，住屋重要還是離婚重要」，除非她離開丈夫後能獨立生活，否則目前亦只能靠丈夫才能短時間完成公屋夢，「一係就忍到派了公屋再作打算」；不過有網民認為不應為上樓而默默承受，「怎麼可能再忍下去」；另有人提議她找社工傾訴，「多個申訴對象，多個意見都可以幫到你」。

根據《公共租住房屋申請須知》，申請人離婚時，若雙方未能就申請的擁有權達成協議，則擁有子女管養權的一方有優先權保留原有申請。 另一方如仍有需要入住公屋，並符合所有申請資格，則不論其是否擁有子女的管養權，房屋署亦會接納其重新申請。