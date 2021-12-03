男子妙計捉老鼠　手持鼠B「引母鼠出洞」誘捕　網民：這就是母愛

人間最偉大原是愛，但其實除了人類，動物界同樣有令人動人的情感。內地福建省1名通訊線路工人早前為了捕捉在機房亂竄的老鼠，決定「挾天子以令諸侯」，拿起小老鼠（鼠BB）引誘母鼠，結果成功「引鼠出動」，片段引來網民熱議。



福建省1名男子日前為了捉鼠，拿起小老鼠（鼠BB）引誘母鼠，最終成功「引鼠出動」。（網上影片截圖）

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據內媒報道，事發於11月26日，福建省泉州市1名通訊線路工人收到通知，指某處機房的4G訊號出現故障，他到場搶修時，發現1隻大老鼠在機房亂咬電線，才影響訊號接收。

不過，母鼠一看到工人，便立即帶着小老鼠（鼠BB）跑走，並躲到牆架上，讓工人難以捕捉。此時，工人看到還有2隻小老鼠（鼠BB）未被媽媽救走，遂靈機一觸，決定捉起小老鼠（鼠BB）以引誘母鼠下來，「挾天子以令諸侯」。母鼠最後也「受引誘」而走到工人手上，希望咬走親生骨肉。

影片曝光後，不少網民都被母鼠的行為所感動，紛紛留言說「為母則剛，這就是母愛」、「最偉大的母愛」、「動物也是有母愛的，雖然老鼠很討人厭」、「當媽真的不顧一切護着崽」。