男友底褲着成個禮拜唔洗　污糟到「站起來」　明年結婚台女好崩潰

每個人拍拖都會展示最美好的一面給對方，但當同居時所有壞習慣都會原形畢露。有台灣女生於討論區發文表示，同居男友的衛生習慣讓她快受不了，男友可以穿同一條內褲多天不洗，更說「反面過來穿就好了」，有天下班回家時發現男友穿了一星期左右的內褲髒到「站起來了」，讓她很崩潰。重點是他們已準備好明年新年後結婚，現在只能找未來老爺及奶奶討論，希望男友能快點改掉壞習慣，帖文引起網民熱議，不少人都勸樓主分手。



有台灣女生於討論區發文表示，同居男友的衛生習慣讓她快受不了，男友可以穿同一條內褲多天不洗，更說「反面過來穿就好了」。（《成為你的夜晚》劇照）

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該名女生於「匿名公社」討論區發文表示，她與男友交往3年多，大部份時間都是遠距離戀愛，男友為了省錢，今年10月底搬來與她同居，讓她見識到男友驚人的衛生習慣。她舉例男友半夜吃泡麵，湯沒喝完就放在桌上，隔天早上起床居然用微波爐叮熱喝掉，重點是該碗湯並沒有放在冰箱內儲存，「我有次趁他不注意拿去倒掉還被他罵」。她續說，中午的便當沒吃完，男友會放到晚上繼續吃，重點也是沒放冰箱，「前陣子還很熱耶，是不怕臭掉嗎？」

她指出，最讓她無法接受的是男友可以穿同一條內褲多天不洗，「我都聞到味道了，他卻說反面過來穿就好了，天啊，這是什麼奇葩想法」，男友還說很多人都這樣，但她也有爸爸、哥哥、弟弟，從小家人都每天換洗，根本沒穿好幾天。她以為是因為男友內褲太少，所以去幫他買了幾條內褲，但男友就是不換，「還說這是他的習慣，要我尊重他」。

有天樓主下班回家時發現，男友穿了一星期左右的內褲「站起來了」，「我都傻眼了，他是在研發什麼生化武器準備毒死我嗎？」。她說，他們準備明年新年後結婚，已訂好餐廳及拍了婚紗照，現在只能找未來老爺及奶奶討論，希望男友能快點改掉壞習慣。

帖文引起網民熱議，不少人勸樓主趁還沒結婚應分手，「這種衛生習慣我一律建議分手」、「沒辦法教育好的話，就要放生了唷」、「快點分手，止損很重要，不然結婚只是多一對怨偶罷了」、「這種男人嫁了之後妳更倒楣」、「衛生習慣太差，跟這種人住在一起，要麼妳被同化，要麼妳累死自己」。