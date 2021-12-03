日本公仔麵「3個箭嘴」係咩意思？網民一估就錯：以為講緊水位

【公仔麵／即食麵】日本公仔麵是不少人旅遊必買的伴手禮之一，各地口味多樣豐富，還出了許多限定版。不過包裝上都會有的這個圖案標示，很多人可能看過，但卻不一定知道是什麼意思，其實大有玄機。



Facebook Page《日本人の日本旅遊指南》分享「樂吃購！日本」報導指出，麵碗上帶有箭頭的圖示只有日本公仔麵才有，換句話說，如果外國人在當地買了日本公仔麵吃或帶回自己的國家，還真的不一定明瞭。

【圖輯】日本公仔麵「移り香注意」係咩意思？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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仔細看寫著「移り香注意」的圖案標示，中文意思是指「注意香味轉移」，目的是提醒民眾別將公仔麵放在具有濃烈氣味物品的附近，否則公仔麵容易吸收到其他物品的氣味，使得好吃的公仔麵味道會變。

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舉例來說，像是咖哩粉、香料、殺蟲劑、香水、清潔用品或芳香劑等，如果放在公仔麵的附近，公仔麵可能都會被這些化學味影響，使得泡出來的麵變得不好吃。

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粉專貼文底下則有網友留言以為這個圖示是指在沖泡麵時，應該要到達的水位量，也有人不清楚，誤認那是怕湯灑出來的警告標示。另外，還有人開玩笑建議有噴香水的人就不要吃公仔麵，或是公仔麵太香，移動時香味會跑出來，吸引別人來吃光光，所以要在原地吃千萬別亂跑。

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