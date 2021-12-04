今年最後機會！雙子座流星雨12.14上演　觀賞地點推介＋攝影Tips

【雙子座流星雨2021／香港觀賞地點／太空館／天文台／攝影技巧／直播】獅子座流星雨後，12月有2021年最後一場主要流星雨，即年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」，將於12月14日迎來高峰。究竟什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。



流星雨之王 ── 獅子座流星雨上月已經現身，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」壯麗場面，最後一張更「靚到癲」👇👇👇

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而今次12月天象主角，是每年最可觀流星雨之一的「雙子座流星雨」。

「雙子座流星雨」過往靚相逐格睇👇👇👇

（資料圖片）

話你知最佳觀測時間

太空館網站顯示，12月4日至12月20日是「雙子座流星雨」活躍期，並會在12月14日（周二）迎來高峰，天頂每小時更有150顆流星，最佳觀測時間是12月13日晚上9時至12月14日凌晨6時，以及12月14日晚上9時至12月15日凌晨6時。

流星雨直播連結



除了外出觀賞，亦可透過網上直播觀看雙子座流星雨。

台北天文館會直播：按此觀看

觀賞地點推介



至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

4大觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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手機、相機影流星雨教學



見到流星雨除了快快許願，當然要留下「永恆」回憶？要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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流星雨是什麼？



流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。