小孩落屋苑公園玩遭9歲童鎅刀插頭見血　將軍澳居民：出入都好驚

「各位將軍澳媽咪小心！」有將軍澳居民在社交平台發文指，其姪兒日前在帝景灣屋苑公園玩耍時，被另1名約9歲的男童用鎅刀插頭，需即時送院治療，頭部有明顯傷痕。樓主表示2位小朋友當時並無任何爭執，對方媽媽事後親自道歉及稱願意賠償，惟該男童似乎毫無悔意，一直緊盯着其母，事件更令姪兒擔心出入安全問題。



有將軍澳居民發文指，其姪兒日前在帝景灣屋苑公園玩耍時，被另1名約9歲的男童用鎅刀插頭，需即時送院治療，頭部有明顯傷痕。（fb「將軍澳主場」圖片）

黃小姐昨日（3日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指其姪兒前日（2日）下午近傍晚時分，跟幾位小朋友到帝景灣屋苑公園玩耍時，當時有其他小孩在草地上，1名年約9歲的男童正拿起1枝自製長棒，棒頭黏住1塊細刀片，其間突然插向姪兒頭部，即時送院治療。黃小姐表示，當時該男童傷及其姪兒後，連番說了4次「冇事」就離去，事後亦似乎毫無悔意，當男童母親前來親身道歉並稱可賠償時，小朋友只全程「睥住佢媽」。

她指曾聯絡管理處，但對方稱屋苑的閉路電話未能拍攝到該位置的情況，亦因為私隱問題不能代為聯絡那對母子的業主，「真係好無奈又好嬲，今次傷頭，下次傷到其他小朋友條頸咁點算？」。黃小姐又透露，姪兒曾見過該男童拿着火酒和火機到樓下公園玩，「而家搞到我小朋友出入都好驚」。

黃小姐向《香港01》表示，就事件已經報警處理，將於8日落口供，公開事件是希望提醒其他家長和小朋友小心，而她最希望是對方可以搬離屋苑，「因為佢只係租客，但我哋冇可能日日都驚，仲要住同一座」。她補充指，姪兒之前在公園都見過該男童，當日男童主動走過來邀請一起玩，「已經係拎住嗰支嘢落嚟」，事發後男童母親強迫他道歉，「佢仲眼超超，真係好恐怖好驚佢懷恨在心再傷人」。

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