女子9樓掛窗簾離奇墮樓　神反應捉實7樓窗框　苦撐數十分鐘超驚險

在窗邊做任何事情都千萬要小心！湖南日前發生嚇人的離奇墮樓事故，有女子從9樓單位的窗戶墮下，幸好她反應快及時抓緊7樓窗框防盜欄，像玩單槓一樣掛在半空，其後有鄰居發現報案。有目擊的居民指，女子在大廈外牆「僵持了數十分鐘」，幸好消防及時趕到，她被救下時全身癱軟說不出話。物業管理公司回應內媒指，女子身體無大礙，她是在掛窗簾時意外墮樓。



內地女子在9樓掛窗簾時跌出窗外，幸好及時抓實7樓窗框防盜欄，玩單槓一樣掛在半空。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於12月4日，湖南益陽碧桂園小區有住在9樓單位的女子離奇墮樓，萬幸的是她及時抓住了樓下7樓的窗框防盜欄，鄰居之後發現報案。影片所見情況非常驚險，女子像玩單桿一樣，用雙手捉實窗框防盜欄，因其下身沒有落腳處，只好苦苦支撐着全身重量。

消防到場後馬上架起雲梯救人，女子坐上雲梯時，嚇到攤坐在消防員腳邊，面無血色。益陽市消防表示，救援人員於上午10時58分接報到場，女子獲救後身體並無大礙，但她全程沒有說半句話，相信可能是過度受驚。而女子墮樓原因暫時未明，他們救人期間沒有遇到女子的家人。

+ 4

有目擊經過的居民表示：「女子已經在上面僵持了數十分鐘，好在消防及時趕到」。居民又透露，女子當時好像在做家務，可能在晾衫，她從9樓跌落6樓與7樓之間，幸好抓住7樓窗框防盜欄，她被救下時全身癱軟要人攙扶，之後送到小區的物管處。碧桂園物管人員回應內媒指，女子被安全救下，她當時是在掛窗簾，但不慎跌出窗外。

有網民形容事件是「不幸中的萬幸」，墮樓女子「神反應」，好彩她成功抓住防盜欄，更慨嘆她臂力驚人，「這臂力可以啊，果然危急時刻力量超乎想像」。

（綜合）