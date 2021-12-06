姜濤計劃29歲退休移民　每月儲蓄隨時有咁多！出騷價已高到咁！

【姜濤／退休／收入／儲蓄】人氣男團MIRROR成員、現年22歲青春無限的姜濤，日前接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，明言計劃29歲退休，並考慮移民外國，引起熱論。提早退休是不少港人的目標，但如果要早到29歲退休，究竟要準備多少儲蓄才足夠呢？以姜濤的收入又要儲多久呢？



點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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滙豐「FinFit」今年初公布的調查，最多人預計在61歲或以上退休，預計55歲或以下退休的只有27%，可見姜濤29歲退休的計劃其實相當進取。

而根據香港財務策劃師學會「真實退休生活開支」調查，未計及家人供養，受訪者平均每月基本真實開支為11,500元。以香港男性平均預期壽命82.9歲計算，姜濤如果想29歲退休，至少要儲足夠約54年生活費，即約6,198,500元，不計算22歲至29歲期間的開支，姜濤亦要每月儲7.38萬元。

究竟有多少港人收入能達到每月儲7.38萬元呢？▼▼▼

另外，姜濤曾透露或在30歲結婚組織家庭，根據政府統計處2019/20年度數字，本港家庭平均每月開支30,230元，54年生活費需要近2000萬元，即姜濤每月要儲23.3萬元才能在29歲退休。

不過，這些數字對姜濤來說並非遙不可及。據之前報道，有傳姜濤出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元，如單以出騷價計算，姜濤出席13個騷的收入已夠約620萬元退休金額，出席40個騷更已足夠家庭退休使用。

以上數據只供參考，退休開支及儲蓄金額還要視乎其他使用、家人供養金養金額、投資回報等，姜濤出騷價則要視乎確實出騷、廣告收費，以及與公司分成分佣金額等，仍是未知之數。