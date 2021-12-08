13歲少女遭強迫下海賣淫　嫖客勇救解脫送回家：我也是孩子的爸爸

帶眼識人或許是每位父母最希望兒女學懂的「技能」，內地就有1名13歲少女遇人不淑，被誘騙到西安被迫「接客」賣淫，更遭暴打及拍下裸照，幸好遇着1名好心嫖客，暗中幫少女聯絡其父親，並把她送回家。該嫖客感嘆稱，因自己也是1個孩子的爸爸，得知她是未成年很心痛，遂決定幫助她。



內地1名13歲少女被誘騙到西安被迫「接客」賣淫，更遭暴打及拍下裸照。（示意圖／Getty Images）

內地傳媒報道，住在陝西的小愛（化名）因學習壓力大決定休學，由於想走進社會體驗一下，並與家人分隔異地打工，她當時經常到閨蜜家住宿，所以沒常回家父母也沒起疑心。惟自從11月中旬就一直沒回家，但時常電話給她母親報平安，電話卻有時打不通，只能隔一兩天收到消息。

直至本月5日凌晨，爸爸收到1個陌生電話，連續給他撥打了5次，接通後則聽到小愛的聲音「爸爸救救我」，不一會就由1位男士將孩子送回家。

小愛被賣淫集團毆打迫接客。（華商報圖片）

原來小愛在外地打工時，被朋友介紹的男子誘騙到西安做陪酒，並稱工資會很高，結果到達後卻要求她接客，手機亦被這夥人弄丟，「然後給我洗腦，我沒同意，之後不讓我回家」。小愛隨後被帶進一個房間，裏面有十多個人，其中有兩個女人毆打她，「她們讓我跪在地上，然後一直在打我，我也不知道被打了多久。」第二天，那夥人見小愛還想跑，就用熱水壺砸她的頭，並拍了裸照，「如果我跑了，他們就把裸照散播出去，我很害怕」。小愛被迫屈服及多次賣淫，即使她跟那些客人說自己只有13、14歲，但對方都沒有停手。

直至遇見1位名叫「大海」的嫖客，他當日借醉買春時見接待的小愛面色有異，遂問她是否被強迫，「如果你是被強迫的，哥哥可以幫你」，小愛才敢哭訴自己的情況，希望有人能帶她逃出去。大海聽後決定讓小愛先用他的電話聯繫其父親，並在確保周圍無人把守後，帶她離開酒店及送回家。

小愛與父母重逢後，立即報案求助，目前警方已立案偵辦，帶走10多人調查。