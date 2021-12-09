中國經濟學權威倡窮人叫「待富者」論再翻炒！網民：生人是待亡者

【貧窮人口／待富者／中國經濟學家厲以寧】貧窮人口是每個國家都要努力改善的問題，網絡近日就熱傳中國著名經濟學家、北京大學教授厲以寧提倡以「待富者」取代「窮人」言論，有網民批評是「語言偽術」，「哈又畀你諗到，好嘢好嘢」，亦有網民創意無限地討論其他用法，例如「肚餓嘅人」是「待飽者」等。

翻查資料，其實厲以寧早於十多年前已提出「待富者」觀點，惟相關言論近日再在網絡瘋傳。



翻查資料，厲以寧早於2007、2008年已提出「待富者」觀點。（資料圖片）

有網民於連登討論區以「中國新興詞語『待富者』，以取代形容『窮人』」為題發帖，圖文並茂列出厲以寧相關言論，引起網民關注。

有網民認為厲以寧言論只是「語言偽術」、「掩耳盜鈴」，「哈又畀你諗到，好嘢好嘢」、「一下子就把中國變成了沒有窮人的國家」，亦有網民認同相關說法稱「都係避免歧視啫，都係一份尊重」。

也有網民發揮創意為不少用字「正名」，「生人是待亡者」、「犯人 = 待善者；肚餓嘅人 = 待飽者；失業人士 = 待業者；病人 = 待健者；死人 = 待來世者」、「『未富者』應該好聽啲！『待富者』好似等發達咁，有貶低意味」。

翻查資料，厲以寧早於2007、2008年已提出「待富者」觀點。當時厲以寧回應「中國所有人都是改革受益者」提問，表示改革還沒有完結，很多窮人可以作為「待富者」，因目前還在市場經濟中，「他今天沒有富，只要有更多的機會，機會均等是很重要的」，強調要正確理解「在改革中受益」意思。

厲以寧早於2007、2008年已提出「待富者」觀點。當時厲以寧回應「中國所有人都是改革受益者」提問，表示改革還沒有完結，很多窮人可以作為「待富者」，因目前還在市場經濟中，「他今天沒有富，只要有更多的機會，機會均等是很重要的」。（資料圖片）

厲以寧言論當時亦引來內地媒體、網民爭議，批評是「巧言令色」、「冠冕堂皇的胡扯」。該言論至近日再於網上廣傳，成為網民話題。