2022年座運程│日本西洋占星術測運勢　獅子座會遇麻煩友

2022年將至，日本有西洋占星術達人預測12個星座來年運程，每個星座都有獨特運勢，有好有壞，各位「星座迷」不妨參考，隨時好運勢變得更加好，「運滯」的話，有機會化凶為吉，遇難成祥。



【圖輯】點圖放大看白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座的2022運程（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【圖輯】點圖放大看天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座的2022運程（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊座整體運勢

2022年可能略為沉悶，雖然要處理很多事情，但性質上千篇一律，容易令到喜歡新鮮事物的白羊座朋友感到無聊，不過切勿氣餒，可以嘗試從另一個角度出發，可能會有新的發現。

白羊座朋友更要記住你們並非孤軍作戰，嘗試依靠身邊親友或同事，他們都會樂意伸出援手，無論如何忙碌，都要適時休息，最好抽時間進行反思，對來年會有很大幫助。

金牛座整體運勢

2021年雖然沉重，但所有痛苦即將過去，未來一年將會變得相對輕鬆，金牛座朋友可以多些聯絡朋友，甚至發展新興趣。

金牛座朋友2022年在職場及人際關係上會遇到新變化，但記得要保持耐性及責任感，如果對未來感到不安，都切勿輕易放棄，尤其是工作方面，努力過後發現真的超出能力範圍，應該毫不猶豫讓給其他有能之士，不要再勉強自己。

雙子座整體運勢

雙子座朋友2022年會背負很多責任，當中不少事情都是未必想做，但可以嘗試慢慢適應下去，如果最終掌握到、克服到，就是人生中其中一個難得經驗。

雖然可能即將面對沉重壓力，但不妨轉化為原動力，視為提高技能、改善水平的機會，如果有收穫，更可以無私分享給其他人，讓大家感受到你勞動的成果。

巨蟹座整體運勢

2022年將會迎接不少挑戰，當中表面看來難以完成，但巨蟹座朋友切勿過分擔心，最好保持樂觀，表現有機會比想像中好。

巨蟹座朋友亦可以嘗試接觸新事物，甚至可以重新學習，視野可能會變得更加廣闊，但記得告訴給其他人知道，這會令雙方關係更加和諧，彼此更加信任。

獅子座整體運勢

獅子座朋友如果覺得曾在2021年中迷失過自我，要記得勿忘初衷，2022年更可能是尋求自我的一年，看似困難，但其實關於家庭、朋友和合作夥伴，如果順利進行的話，有助改善各方關係。

無論正在求學或投身職場，獅子座朋友有機會遇到「麻煩友」，切忌失去冷靜，盡量深呼吸一下，有利做出正確判斷。

處女座整體運勢

2022年遭遇可能令處女座朋友難以忘記，將會出現各式各樣人士，不斷質疑你的觀點，令你大感氣惱，但記得一定要仔細及準確說出自己想法，其他人才會明白你的意圖。

有時外來問題需要長時間解決，未必與處女座朋友的能力有關，所以記得適時調整心態，才可以靈活應對任何變化。

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天秤座整體運勢

天秤座朋友在2022年將會非常忙碌，極想完成很多事情，但你難以取得各方面的平衡，尤其是人際關係上，但記得一定要保持樂觀積極，盡量編好計劃逐一解決。

為了更順利處理事情，計劃盡可能做得周詳一點，以應付任何突發因素。

天蠍座整體運勢

2022年對於天蠍座朋友而言，是有趣的一年，活動範圍將會更加廣泛，甚至會遇到新朋友，新的人際關係會刺激到創造力，將對工作及往後人生會有極大幫助。

天蠍座朋友可以繼續忠於自己，鑽研已有的興趣，在自己擅長的領域上發光發亮，無須太過在意其他人的目光。

人馬座整體運勢

人馬座朋友可能覺得2022年發生的事情比較無聊沉悶，不妨放膽冒險，記得背後永遠有人支持你，例如朋友或家人。

有些事情雖然看似非常清晰，但盡可能都要索取其他人的意見，審視整個流程，記得切勿行事過急，忽視有機會發生的錯誤。

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山羊座整體運勢

山羊座朋友2022年將會獲取到很多訊息，但凡事都要相信自己判斷，而且要和人保持緊密溝通，切忌失實評論。

隨住溝通機會增加，人際關係得以蔓延，你可能有時會覺得是一種負擔，但換轉另一個角度來看，其實你可以享受到箇中樂趣，甚至獲得新視角。

水瓶座整體運勢

直至目前為止，事情開始上了軌道，2022年將會是「收成期」，相關經驗和技能對往後人生有很大幫助。

但水瓶座朋友有機會遇到衝突，可能會在各方面掙扎，記得保存元氣，適時休息放鬆，盡量保持信心，屢敗屢戰！

雙魚座整體運勢

你將會非常忙碌，如果要學習新知識，有可能會失敗，但記得切勿放棄，相信你2022年會完成到相關學習，繼而提高技能，裝備好自己。

雙魚座朋友2022年作出決定前，可能會一下子感到迷失，甚至會遇到異議或批評，但記住要忠於自己，無人會比你更清楚自己需要。

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