女友親戚竟是自己中學訓導老師　曳仔唔敢相認：驚佢爆我做過嘅事

年少輕狂，讀書時期總有不想別人知道的「曳曳事」，近日1名港男就在討論區發文，表示到女友家吃飯時，才發現對方1名親戚是他以前的訓導老師，令他非常苦惱要不要與老師相認，自言在中學時並非好學生，「驚佢爆我中學做過嘅事出嚟」。



有港男近日到女友家作客，驚覺女友1名親戚是其中學訓導老師。（《我的少女時代》劇照）

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該名港男在香港討論區發文，表示早前到女友家吃飯，剛好女友的親戚亦到場，此時他看到其中1人非常臉熟，再細想才驚覺對方是自己的中學訓導老師。不過，訓導老師看到樓主卻沒有上前相認，「佢望咗我幾眼，不過唔肯定佢認唔認得我」。

樓主在帖文自言在中學時期很「曳」，並非好學生，但認為日後若與女友結婚，定會經常互相碰面，令他苦惱應否與訓導老師相認，「驚佢爆我中學做過嘅事出嚟，如果佢唔認得我，但我又同佢認，咁我咪自投羅網？」

港男苦惱應否與訓導老師相認，自言中學時並非好學生，擔心對方會「爆大鑊」。(《過年好》劇照)

不少網民建議樓主「自首」，認為資歷豐富的訓導老師面對太多學生，很可能已經忘記他，「年少無知曳下好正常啫，你怕咩俾人爆先？同埋一個老師咁多個學生邊記得晒咁多嘢」、「以前已過去，最緊要現在有成就」、「鬼記得你咩，不過講你喺邊度讀書可能爆鑊，還是自首吧」，也有人認為毋須太介懷，「老師教過嘅學生咁多，不一定對你有印象，不必糾結」、「你畢業了幾多年？過千學生如何記得每個人呢」。

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