14萬港紙夠買台北高級豪宅？一睇原來有個超伏位：睡到一半被吊走

高房價在台灣似乎是無解的問題，年輕人想靠自己買房難上加難。就有一名賣家賣「底價豪宅」，基本款只要49.5萬（台幣，下同，約14萬港幣）起，引起網友注意，不過該「豪宅」裡頭雖然裝潢華麗，但被網友發現外型其實就像高級的貨櫃屋，並點出殘忍關鍵：「沒有土地啊！」笑稱真的是買得起的「房子」。



一名男子在臉書社團「大台北租屋網房東盡量PO」刊登「豪宅照」，強調該房子為「底價豪宅」、坪數約7坪，基本款不含裝潢為49.5萬元起，有多種款式，若要裝潢另加30萬元起，裝潢好的整體重量約7噸重。從照片發現內部裝潢過後的模樣像極一般住宅的房間，頗具設計感，但外頭像極「高級版」的貨櫃屋，立刻引起網友討論，搞笑稱「我們買得起」，要邀朋友一起買，「老了一起當鄰居」。

內部靚爆一睇外觀先知冇咁筍 點圖睇睇賣家分享嘅照片▼▼▼

+ 32

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友表示，「買什麼南港，買這個就好啦」、「比大學學費還便宜」、「我要買十間」、「買一間房在學校操場，每天睡到自然醒。」、「不錯，地震來了完全不用怕，別人都倒光了自己還有一間小屋。」、「確定不是豪華點的流動廁所。」

也有網友點出殘酷事實，「有夠好笑來賣房子，可是大家就是沒錢買土地，還說有空地就可以放」、「這個放在大安區才是奢侈品」、「不能到處亂放呦，亂放的話會被當作大型廢棄強制丟棄」、「哪天睡到一半被吊走」，被笑稱真的是「直接買房」。

【同場加映】元朗采葉庭658呎3房 80萬古典與現代相融帶出高雅感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

租置葵興邨428呎變2房2廁 85萬豪裝變身私人藝術展館｜裝修實例↓↓↓

+ 9

大埔白石角嘉熙440呎2房 30萬中國風配雲石毫無違和感｜裝修實例↓↓↓

+ 7

延伸閱讀：

爭鮮壽司1盤30元「逆風凍漲」？ 網揭露：其實默默變貴

捷運上廁所突被開門！維修工「往下多看兩眼」女崩潰：很噁心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】