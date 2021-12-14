姊妹男友一見曱甴即尖叫　港女批「真係廢柴」　網民：有乜出奇？

恐懼本身就是難以解釋的事！有女子在討論區上分享，指最近有姊妹帶同男友一起吃飯，席間突然有曱甴出現，但姊妹的男友卻被嚇到發出「男高音嘅尖叫聲」，令她感嘆指「怕曱甴嘅男人真係廢柴」。不過有不少網民都認為，怕曱甴不分男女，「好多人都驚」，甚至有些人連鬼也不怕但就是怕曱甴。



有港女在討論區上分享，指姊妹團吃飯的時候出現曱甴，其中1名姊妹的男友被嚇至高音尖叫，因而認為他是廢柴。（GettyImages）

樓主在香港討論區上發文，直指「怕曱甴嘅男人真係廢柴嚟」。她提到自己早前與姊妹們去吃飯，出席的人還有姊妹的男朋友，餐廳則由姊妹男友介紹。餐廳為他們送上食物之後，「發現真係幾好食」，「大家都讚佢男人有Taste，介紹得好」。

詎料聚會即將結束的時候，餐桌中間突然出現1隻曱甴，「佢個男人因為坐係中間被人夾住走唔到，見到隻曱甴走近嗰時，佢發出咗男高音嘅尖叫聲」，直至在席的姊妹用杯將曱甴壓死，「佢個男人先冷靜返啲」。樓主最後表示，「我想講，你哋覺唔覺得怕曱甴嘅男人真係廢柴嚟？」

有網民反駁樓主，指害怕曱甴無分男女。（資料圖片）

不少網民都反駁樓主，指怕曱甴不分男女，「要怕曱甴就怕㗎啦無論佢男女」、 「人人都有怕嘅嘢㗎啦！有乜出奇呀！」、「咁倒轉，會唔會話唔怕曱甴嘅女人唔係女人嚟？」、「咁每個人都有佢死穴嘅」。不過亦有留言認同樓主，稱「的確男人唔應該怕曱甴嘅」。

（香港討論區）

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