25歲陸男暴肥突漲奶超崩潰！醫生輕按一個位置「乳汁怒噴半米遠」

大陸浙江省杭州市一名25歲的王姓男子，近一年內體重暴增25公斤，但讓他更尷尬的是，他的胸部同時也逐漸增大，有時甚至還會分泌乳汁，原先他以為是作息不正常、不運動所造成的，因此決定就醫做整形手術，結果當地醫生一檢查，發現男子的問題其實出在「大腦」。



綜合陸媒報導，王男從事電子商務工作，平時飲食、作息相當不規律，也沒有運動的習慣，近一年內他的體重就暴增25公斤，且胸部也跟著「長大」。

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王男尷尬地透露「和別人一比，我的胸部太突出了，幾次想去健身，但都不敢穿緊身衣…」原先王男以為是生活習慣所致，並未多加理會，但王男就讀醫學院的女友認為有異，勸王男到醫院進行檢查。

王男聽完女友的話，決定前往醫院做整形手術縮小胸部，結果當地醫生進行術前檢查時，發現王男各項激素指標很不正常，泌乳素高達200，「是正常值較高的10多倍，比哺乳期媽媽的水平還要高4、5倍」，因此建議王男轉至內分泌科就診。

今年7月王男至杭州市中醫院內分泌科就診，內分泌科副主任金劍虹檢查後，坦言「查體時輕輕擠壓他（王男）的乳房，乳汁就直接飆出來，足足噴了半米遠」，金劍虹判斷，王男是罹患了腦下垂體泌乳激素瘤，此疾病典型的臨床表現中，包括乳房發育、分泌乳汁等，甚至還可能影響生育能力，不過一般好發在女性身上，男性比較少見。

所幸此疾病目前有針對性的藥物，不需要透過手術治療，王男經藥物治療3個月，如今已不再分泌乳汁，胸部及腦下垂體腫瘤也都逐漸變小。對此，當地醫生也提醒，男性若出現青春發育停滯、體態異常、乳腺發育及觸發泌乳等情況，一定要盡快就醫檢查，避免導致更嚴重後果。

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