雷伊明變強颱風風力勁成咁！下周入港800公里　是否掛風球看3因素

【天文台／打風／天氣／熱帶氣旋／雷伊】強烈熱帶風暴雷伊已增強為颱風，而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋雷伊將於明日（12月16日）進一步增強成颱風，下周一更會進入香港800公里範圍。若真的進入本港800公里範圍，根據天文台熱帶氣旋信號定義，將需要發出一號戒備信號，但是否會懸掛更高信號，甚至八號信號，則要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

至於颱風雷伊風力如何？最終又會移向哪裏呢？以下一一看清。

12月打風是否特別厲害？回顧本港歷年12月打風情況，其中1974年超強颱風艾瑪襲港，當時曾發出三號風球。本文將詳列香港12月打風數據。



圓規風球｜天文台要考慮股市收市？即睇24年數據還原真相

颱風圓規｜從數據看10月打風8號風球平均掛幾耐

即睇雷伊最新風力、移動路徑及預測天氣，12月16日將增強成強颱風▼▼▼

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下午4時，颱風雷伊集結在馬尼拉之東南偏東約1220公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓南部，並逐漸增強。

之前圓規襲港下市況▼▼▼

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12月打風數據一覽



今年12月有熱帶氣旋，是否特別厲害？回顧本港歷年12月打風情況，其實過去香港只有一次在12月打風，就是1974年的超強颱風艾瑪襲港，當時曾發出三號風球，並維持17小時。

天文台亦在Facebook以「雷伊會否破紀錄？」為題發帖，表示香港入冬後一般甚少受熱帶氣旋直接威脅，因南海北部水溫較低，加上較涼和乾燥的東北季候風亦不利熱帶氣旋發展，會令它減弱甚至消散，而1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」是1974年的熱帶氣旋艾瑪。

天文台亦在Facebook以「雷伊會否破紀錄？」為題發帖。（天文台Facebook）

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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