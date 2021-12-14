Omicron｜台醫生揭打兩劑AZ疫苗「保護力等於0」　伏必泰又如何？

撰文：ETtoday
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Omicron變異株傳播速度快攻破多國，而台灣也已經有3例境外移入個案，外界也相當擔心台灣本土疫情安全。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，疫苗對Omicron保護力的相關研究陸續出爐，其中，打了兩劑AZ的血清中和病毒後，發現保護力幾乎全部降到可偵測的水平之下，「也就是等於零」，直言「不要再打AZ了！你打了也是白打啦」。對此阿斯利康（AstraZeneca，簡稱AZ）公司尚無回應。

沈政男14日在臉書分享AZ團隊所做的最新研究圖表，表示20多個受試者打了2劑AZ，28天後拿血清去中和病毒，結果發現，中和Omicron的能力，保護力幾乎全部降到可偵測的水平之下，也就是等於零。另外，打了2劑BNT（伏必泰）的數據則顯示，雖然也是明顯下降，但多少還保留一些對於Omicron的保護力。

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沈政男指出，英國官方的實打研究，也是類似結論，而南非的血清研究則是顯示BNT仍有一些對於Omicron的保護力：「所以，哥，再講一次：不要再打AZ了！你打了也是白打啦。至於第三劑的保護力（BNT），目前顯示可以拉到7成多，但那是初步數據。試問，兩劑AZ如果沒效，再打一劑BNT，就可以變成神效啊？」

沈政男透露，Omicron的預測模型逐漸有人計算，倫敦帝國學院傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）就認為，Omicron的傳染力是Delta的1.25-1.5倍左右，這也意味著疫情將被打回去年三月，而且病毒傳染力強3倍，而Omicron若從外地漏進來，很有可能就會回到三級警戒，「因為疫苗已經失效，而R值又是Delta的1.5倍」。

沈政男提醒，感染Omicron雖然都是輕症，但案例一多，醫療就會崩潰，「到時候多數案例只能待在家中，繼續感染給家人，讓疫情延燒不盡」。呼籲第三劑疫苗能打就打，「兩劑AZ之後，應該打全劑莫德納啦！也不必等5個月，因為，保護力都是零了，繼續等下去只會變成負的」。對此阿斯利康（AstraZeneca，簡稱AZ）公司尚無回應。

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