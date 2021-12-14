理科太太「遠離距戀愛」非婚變主因？上庭前講13隻字　前夫聽唔明

台灣百萬YouTuber「理科太太」與台裔美籍老公John打離婚訴訟，台北地方法院今天上午開庭調解，「理科太太」出庭前說「一切為了孩子，希望都可以順利」；John表示「I don't understand」。



二人簡短對外說明後，隨即進入法庭調解；據了解，他們今天預計針對小孩親權與財產分配相關問題調解、討論。

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本名陳映彤的「理科太太」今年34歲，在美國取得生物醫學工程碩士學位，並發展事業，但創業之路並不順，直到她將護膚過程的人體實驗經驗PO網累積2300萬次點閱率，一炮而紅。

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據了解，「理科太太」傳婚變前，曾與先生積極尋求婚姻諮商，最終後走上訴訟離婚一途，訴訟案今年10月26日調解時，她的先生以視訊方式隔海開庭，今天再次調解時，2人一起現身台北地院家事法庭。

「理科太太」和先生熱戀期意外懷孕，兒子今年已經4歲，前陣子兒子生日時，「理科太太」PO文「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，話中有話。

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另一方，「理科先生」當時人不在台灣，也PO文表示受到疫情影響，返台要隔離14天，承諾兒子「我會帶你探索更多有趣地事物，這篇貼文只是想讓你知道，爸爸非常想念你，並且會好好補償這次的缺席」。

據知，「理科太太」曾透露夫妻倆遠距相處不是婚變主因，雖然夫妻難免摩擦，但最終還是沒辦法解決彼此的個性問題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】