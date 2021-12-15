男子點過百隻水餃食餡不食皮　懷孕老闆娘嬲爆斥浪費　最後咁處理

人人口味各有不同，但無論如何也不應浪費食物。內地1名男子早前到自助式餃子店用餐，一口氣點了過百隻水餃，令店主夫婦嘖嘖稱奇，以為遇到「食力」驚人的客人。沒料男子準備離開時，老闆才發現原來男子從頭到尾也「只食餡不食皮」，懷孕的老闆娘因而大感憤怒，認為自己辛苦包的餃子被白白浪費，雙方隨即爭執。最終男食客答應多付1份餃子的價錢才離開，事件引起網民討論。



內地1名男子早前到自助式餃子店用餐，一口氣點了過百隻水餃，沒料老闆娘其後發現男子從頭到尾也「只食餡不食皮」，批評對方浪費食物。（澎湃新聞影片截圖）

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事發上周五（12月10日），遼寧1名男子到當地1家自助式餃子店用餐，足足點了至少4盤25隻裝的水餃，一盤接一盤地吃。男子引起了店主夫婦的注意，除了因為他一直戴着電單車頭盔未有脫下，還因為其驚人的食量，「當時已經是晚上10點了，我們怕他吃頂了夜裏不舒服，還好心的問他『還能吃得下嗎？』。男子表示『能』，於是又給他加了一份」。

店主指，該店的水餃是自家製的，「一斤25個」，而平常客人一般只吃30隻左右，最多也就能吃50、60個，但是男子不斷吃，當吃到70、80個時還要求加點，令他與妻子非常深刻。

直至男子用餐完畢，老闆打算收拾餐具時，才發現男子留下的水餃碟上留下滿滿的水餃皮。懷孕的老闆娘看到自己辛苦包的餃子被白白浪費後非常激動，不禁質問男子：「你吃了上百個餃子，這麼做也太好意思了？你吃多點無所謂，賠就賠點，但你不能這樣浪費啊！」而店主亦無奈批評，「遇上食量大的客人，原本也無可厚非，但是這麼個吃法，是在糟蹋和浪費東西」。

店主夫婦原以為遇到「食力」驚人的客人，後來才發現對方「只食餡不食皮」。（澎湃新聞影片截圖）

雙方因而爭執，店主夫婦本以為遇上難得一見的大胃王，沒料對方「只食餡不食皮」，猶如浪費了一大半水餃材料、以及他們的時間和功夫。男食客原本不覺其食法沒問題，更揚言要找來友人替自己「出氣」，幸好事件最終和平解決，男子答應多付1份水餃價錢便離開。

事件引起內地網民討論，有人批評男食客浪費食物，認為店方可規定按剩下的食物份量額外收費，更有人質疑男食客刻意「佔便宜」，「看着真難過，必須吃完了才能讓他走，太浪費食物了」。不過也有人認為，客人已為水餃付款，老闆無權管他人怎麼吃水餃。

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