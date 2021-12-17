撞破阿媽激吻自己男友　女子被屈精神有問題逼食藥　結局震驚網民

媽媽都會視子女如珠如寶般愛惜，捨不得他們受傷害，但外國竟然有媽媽搶了女兒的男友，更因此令家庭四分五裂。一名外國女子近日於網上分享自己的悲慘故事，她17歲時與21歲的男友交往，有天她竟撞見男友與媽媽偷情，趁着爸爸在客廳睡覺時激吻，她十分崩潰地質問兩人，但兩人矢口否認發生過任何事，反說她「瘋了」，更被迫接受藥物治療。兩人一直持續偷情8個月，在她18歲成年生日當天男友與媽媽私奔，隨後還生下一名小孩，「狗血」的人生經歷震驚一眾網民。



一名外國女子近日於網上分享自己的悲慘故事，她17歲時與21歲的男友交往，有天她竟撞見男友與媽媽偷情，趁着爸爸在客廳睡覺時激吻。（《她她她的少女時代》劇照）

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該名女子於短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）分享自己的故事，她表示17歲時與21歲男友交往，熱戀1個月後，男友到她家過夜，當晚父母款待男友後，爸爸因工作了一整天而累得在沙發上睡着，男友和媽媽此期間本應在洗碗，但她在樓上聽到不尋常的聲音，下樓查看時竟發現男友和媽媽正在激吻。

她十分崩潰地質問兩人，但兩人矢口否認發生過任何事，反說她「瘋了」，更被迫接受藥物治療，她被灌輸若亂說事情，她的弟弟將失去媽媽，將會是她一手造成的錯。

女子十分崩潰地質問男友與媽媽，但兩人矢口否認發生過任何事，反說她「瘋了」，更被迫接受藥物治療。（《七月與安生》劇照）

其後男友與媽媽持續偷情8個月，其間她目睹兩人互傳曖昧短訊，有次男友弄傷她的眼睛，媽媽只關心男友，媽媽甚至在晚上會偷偷下樓和男友在車上發生性行為。

她18歲生日當天，她看到男友手機彈出媽媽傳來的訊息，寫着「嘿寶貝，我希望你在工作中度過最美好的一天，你是我的世界」，她忍無可忍，與男友爭執，並打電話質問媽媽，然後駕車去找爸爸告訴他一切，爸爸出乎意料地接受了事實。

該名女子於短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）分享自己的故事。（TikTok影片截圖）

回家後，他們發現媽媽收拾了一切東西駕着車離開，甚至帶走了寵物狗，媽媽與男友一起私奔，斷絕與他們聯絡，讓她、爸爸和弟弟大受打擊。媽媽與男友後來訂了婚並生了一名孩子，她不想再被媽媽影響自己的情緒和生活，也在社交網站上斷絕與媽媽有關的一切，4年來沒有任何聯繫。

事件震驚一眾網民，對媽媽的行為難以置信，「你媽媽怎麼能這樣對你」、「我的天，情況很糟糕，我不敢相信她逼你服藥，太扭曲了」、「我很抱歉你經歷了這些事情，你媽媽很自私和殘忍，不配做你媽媽」。

（太陽報）

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