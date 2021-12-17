何詩蓓破世界紀錄｜何詩蓓原來高到咁！即睇港女平均身高幾多算矮

【何詩蓓／身高／世界冠軍／游泳／自由泳／香港奧運銀牌／東京奧運2020／港人平均身高】香港「混血女飛魚」何詩蓓再寫下香港歷史新一頁，在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。
這位年僅23歲飛魚身高高達178厘米，到底她較香港女性平均身高高出多少？與其他國家或地區女性高度相比又如何呢？
即睇何詩蓓封后一刻▼▼▼
即睇何詩蓓身高比香港和其他國家或地區女性平均身高高多少▼▼▼
根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。
何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高較何詩蓓矮1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。
重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼
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大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！
郭富城▼▼▼
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李佳芯▼▼▼
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陳奕迅▼▼▼
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戴祖儀▼▼▼
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周柏豪▼▼▼
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G.E.M.鄧紫棋▼▼▼
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姜濤▼▼▼
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鄺潔楹▼▼▼
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陳柏宇▼▼▼
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簡淑兒▼▼▼
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答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！
答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～
答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！