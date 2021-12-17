情侶遭輕鐵「怪男」死盯　落車繼續望到走　男友：佢眼神似搵獵物

「佢嘅眼神似係找佢獵物！」有男生在社交平台發文「警世」，指日前跟女友在屯門乘搭輕鐵時遇到「怪男」，估計年約20多歲，一上到月台已不停緊盯他們，上車後眼神亦從無離開，即使怪男落車後亦站在月台上望實他們，令女友大感驚慌，呼籲其他人多加留意。有同區網民就表示，曾遇過類似事件，相信是同一人所為，亦有人認為樓主小題大做，「可能覺得你女友靚啫」。



有港男稱日前跟女友在屯門乘搭輕鐵時遇到「怪男」，估計年約20多歲，一上到月台已不停緊盯他們，上車後眼神亦從無離開。（示意圖，資料圖片）

該男生在facebook群組「真. 屯門友」發文，指周二（14日）晚上7時許，於石排站往鳴琴站的輕鐵上遇到1名奇怪男子，年約20至25歲，身高約160厘米，穿軍褸、白衣卡其色褲及藍色的波鞋。樓主表示，男子一上到月台已經緊盯着他和女友，上車後眼神更從沒有離開過，全程沒笑容亦沒表情，只是一味狠狠地望實，「我哋都覺得呢個人好恐怖」。

最令他們心寒的是，男子下車後仍然站在月台，「架車一路走，都一直望實我哋」。樓主指男子不像有情緒問題或精神異常人士，從其眼神來看像在找獵物，「可惜就係無影到相，當時我女朋友太驚，我要保護住佢先」，因而特意發文讓大家多加留意和小心。

帖文引起群組內熱議，有網民表示聽到心寒兼毛管戙，擔心怪男或找機會下手，又指輕鐵友要小心「推落月台怪客」；有人就認為樓主太多心，「無事嘅，可能人哋見你哋放閃，咪一直望住囉」，笑言可能有特別關係，「佢畀你條女飛，條女無同你講係ex（前度）」；但有街坊則指早已聽聞怪男的存在，「之前有絲打上嚟講過了，不過佢喺鳴琴站遇到，當時都幾多人有遇過嗰條友」。

同場加映：輕鐵阿叔疑鞋頭裝cam偷拍裙底 正義男拍片質問獲網民激讚

車廂偷拍防不勝防，各位女士千萬要小心！有屯門街坊早前乘搭輕鐵目擊一個大叔疑在鞋頭內安裝鏡頭偷拍女子裙底，樓主得悉後即拍片記錄過程，隨即出聲喝止及質問大叔，對方否認並強調手機屏幕內不是偷拍畫面。



一名大叔疑在鞋頭安裝鏡頭，於輕鐵車廂內偷拍女士裙底。（B先生授權片段截圖）

大叔的手機屏幕上顯示疑似車廂畫面。（B先生授權片段截圖）