同事年假用盡　港男被請求取半日假代拿物品　幫定唔幫惹熱議

同事之間本應互相幫忙，但若需要動用自己的假期去幫忙又是否值得呢？有打工仔於討論區發文表示，同事因自己已放完所有年假及不想請無薪假，所以問他可否請半日假，幫忙去拿1部血壓計，游說若他請假可順便休息，事後亦會請吃午餐答謝。樓主猶豫應否幫忙，「個同事都成4、50歲，見到佢咁樣好似好慘咁，但我朋友叫我唔好幫佢，話自己啲假做咩要請嚟幫同事做嘢」。幫定唔幫？帖文隨即惹來網民熱議。



有打工仔表示，同事請求他請半日假，幫忙拿一部血壓計，他猶疑應否幫忙。示意圖。（Mockup Graphics@Unsplash）

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該名打工仔於香港討論區以「同事冇晒大假，問我可唔可以拎假幫佢拎嘢」為題發文表示，指有名同事因不同原因包括看醫生及家人有事等，已放完所有年假，該同事日前問他可否請半日假，幫忙拿1部血壓計，稱該處關門時間很早，星期六、日又不開，但他們公司下班時間為晚上7時，會趕不及去拿，他又不想請無薪假。

該名同事游說若樓主請假可順便休息一下，事後亦會請吃午餐答謝，令他猶豫應否幫忙，「個同事都成4、50歲，見到佢咁樣好似好慘咁，但我朋友叫我唔好幫佢，話自己啲假做咩要請嚟幫同事做嘢」。

樓主猶豫應否幫忙，「個同事都成4、50歲，見到佢咁樣好似好慘咁」。（《大叔的愛》劇照）

有網民認為「睇下去邊囉，如果唔係山旮旯地方嘅，咪幫下佢，既然你覺得佢咁慘」、「睇下熟唔熟同自己得唔得閒」、「好人就幫當做義工」、「做咗之後，你會覺得滿足、開心嘅，咪去做囉， 使乜理其他人點睇？」、「如果係friend（朋友）都唔怕幫，不過講明幫唔到幾多次」。

不過有網民擔心樓主之後會繼續被利用，「你唔好諗住人哋會好感激你，人哋只會認為你係個唔識分輕重、可以利用、可以佔便宜嘅傻仔」、「唔扮慘，邊哄到你應承佢」、「我就唔會幫啦，食lunch（午餐）咁都諗到！你請半日大假有無計大概相等幾多錢，lunch真係出手好便宜！簡直老點，到你自己真係有需要請假時，就會知道假期嘅重要性！」、「分分鐘有咗第一次後就有之後嘅無限次」。

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