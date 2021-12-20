女店員婉拒搭訕　被男客嘲「別人用過的我不要」　1句反擊完美KO

如何禮貌而不失霸氣地擊退「搭訕友」，絕對需要技巧！台灣有女網民分享在餐廳工作時被顧客搭訕的經歷，她當時以「有男友」為由婉拒與男客人交換聯絡方法，惟對方即黑面嘲諷「別人用過的我才不要」，結果樓主以一句「那你可以跟你的腦交往」來機智反擊，讓網民讚爆。



台女分享在餐廳工作時被顧客搭訕的經歷，遭到對方黑面嘲諷「別人用過的我才不要」，終以一句「那你可以跟你的腦交往」來機智反擊。《天國的餐廳》劇照）

該女網民在Dcard討論區發文，稱自己在1間小餐廳打工，有2個熟客經常來到店裏找店長聊天，後來其中1名男生向店長暗示想要她的聯絡方法，店長因而半開玩笑叫樓主自己過去跟他說清楚。

樓主唯有硬着頭皮走過去，因怕尷尬，又不想因拒絕而令對方沒面子，只好說「我已經有男朋友了啦，等我分手再通知你」，逗得全店哄堂大笑，只有那個男生的臉黑起來並說「別人用過的我才不要」，現場氣氛頓時跌至冰點，一片寂靜。不過樓主卻爆出1句超機智反擊，「那你可以跟你的腦交往啊，你的腦應該沒用過吧」，店長後來出面打圓場，對方也收拾東西離開。

帖文引起網上熱議，不少網民都大讚樓主答得真好，「反應超快啊好讚」、「誰娶到你，一定有幫夫」、「我想跟原PO當朋友，應該很有趣」；有人亦批評男生太沒風度「會在公共場合講出這種話，也不是什麼好人」；不過有部分網民則認為樓主第1句回應惹怒男生在先，「一開始比較沒禮貌也沒啥格局，妳直接笑笑說有男友了抱歉就好了」。

同場加映：送貨員一句KO無理客人👇👇👇