港股跌穿19000｜只是開始？印度神童預言曝這月是關鍵　倡3類投資

【印度神童預言2021/2022／美股／加密貨幣／港股恒指】全球經濟股市波動，Bitcoin等加密貨幣前景亦不明朗，加上俄羅斯烏克蘭局勢及疫情，美股道指及標普指數連日下跌，港股今日（3月15日）收市跌穿19000點。

不過全球經濟股市波動或會持續，印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言，經濟會在接下來數月受到巨大影響，需要很長時間才能恢復，並形容加密貨幣會處於非常陰暗日子。不過阿南德同時提出了2022年投資建議，認為3類物品可投資。



阿南德表示，在「卡拉薩爾帕瑜伽」期間，政府對人民的控制急劇增加，例如對貨幣的監管會大幅增加，加密貨幣市場會處於非常陰暗日子。（資料圖片）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言影片指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足一年，又經歷580年來最長月食，更進入了這次「卡拉薩爾帕瑜伽」罕見天象，天王星、海王星和冥王星都在其內，明言經濟肯定會在接下來的6個月內受到很大影響，特別是在2022年3月到4月間。

阿南德表示，在「卡拉薩爾帕瑜伽」期間，政府對人民的控制急劇增加，例如對貨幣的監管會大幅增加，加密貨幣市場會處於非常陰暗日子。

印度神童建議3類投資



不過毋須過份擔心，事關阿南德亦提出了2022年投資建議，包括黃金、白銀和農業用地。他解釋，2022年是木星年，會在金銀領域中發生數字革命，加密貨幣則只能長線投資；至於農業用地，阿南德強調並非從貨幣角度看，而是從自我可持續發展角度看。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。