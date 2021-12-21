西裝友無視排長龍　「朋友」輪流打尖入座拒離開　食店一招反擊

先排隊後入座是常識吧？惟近日九龍灣1間餐廳卻發文，指曾接待多名拒絕排隊的「西裝人士」，雖其中有人先入座，但後來不停有「朋友」到場並打尖，引來店外排隊者不滿，繼而口角險些動武。



九龍灣茶餐廳「大渣哥」周日（12月19日）在facebook發文，指當天早上遇到多名打尖的「西裝友」客人，表明已將他們列入黑名單，並向受影響的客人道歉（fb「渣哥 一九九六」圖片）

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九龍灣茶餐廳「大渣哥」周日（12月19日）在facebook專頁發文，表示當天早上店內發生不愉快事件，經了解和翻查閉路電視片段後，稱事緣於多名身穿西裝的客人於10時進入店內，但後來卻不停有「新朋友」到達。雖然有朋友遲入座本屬平常事，但當時店外有不少人正在排隊，後到的「西裝友」竟仍然不停打尖，無視守規矩的排隊客人，因此引來不滿。

帖文指，不久有排隊者看不過眼，出聲指責西裝人士，雙方險些動武，幸好被現場店員制止。店方於文中強調，他們絕不容許有客人「輪流換人」或打尖入座，今次涉事的客人亦非熟客，當同事要求打尖的數名西裝人士離開，並返回門口排隊時，「佢哋亦厚顏無恥地堅拒不肯離開」。

店方為未有堅決要求客人即時離開而道歉，抱歉影響其他客人的用餐體驗，表示已將涉事的西裝客人列入黑名單，謝絕招待，又為「路見不平拔刀相助」的客人致謝。

（facebook）

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