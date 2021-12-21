巴士男被乘客圍勸仍堅持唔戴罩　阿叔不忿送口罩遭拒：成車人嘅事

公眾地方要戴好口已是基本事，惟近日網上瘋傳一條短片顯示，有男子乘坐巴士時沒佩戴口罩，其他乘客則要求他戴上，更遞上獨立包裝的口罩給他，但男子仍非常堅持，雙方繼而口角並險些動手，其中1名阿叔大喊「係成車人嘅事」。片段引起網民熱議，有人批評他「面皮厚到超出宇宙」，又不解為何如此堅持。



有男子乘坐巴士時沒佩戴口罩，其他乘客要求他戴上，更遞上獨立包裝的口罩給他。（影片截圖）

網上流傳1條在巴士拍攝的片段，1名穿藍色裇衫的男子坐在上層前排近通道位置，有至少3名乘客見他沒有佩戴口罩，遂1人1個遞上全新口罩給他，勸喻男子戴上。其中1名阿叔語氣激動，怒斥「成架車咁多人等你」、「你戴口罩咪可以開車囉」，又拉出男子的領帶問「你邊間學校？」、「而家啲年輕人咁樣，我夠年輕啦」。

不過男子卻不為所動，仍堅持不戴上口罩，並指「我係咪學生唔關你事」，但即遭反駁「係成車人嘅事」。片段播到最後都未見男子戴口罩，亦未知後續如何。

片段引起網上熱議，並轉發至facebook，有網民批評男子自私面皮厚，「成車人等你一個」；亦有人批不需要跟他講太多道理，「講咁多做乜，報警踢佢落車再罰$5000」、「咁勞氣做乜，報警罰5000算啦」；有網民表示不明白為何如此堅持，「人哋俾埋囗罩你你都唔戴」，又指「重點係點解個巴士車長會畀佢上車」。

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