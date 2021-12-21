王力宏離婚｜王力宏身家多到咁！損失金額咁多個億只是小兒科？

【王力宏／李靚蕾／蕾神／道歉回應】藝人王力宏被前妻李靚蕾踢爆出軌、約炮、召妓，引起全城熱論，雖然隨着王力宏道歉並宣布暫時退出娛樂圈，事件暫告一段落，惟今次風波，除了令王力宏形象一鋪清袋，其損失的廣告代言費、出騷費、贍養費等，隨時高達3億港幣，可謂人財兩失。現時估計王力宏身家有30億台幣（約8.5億港幣），3億港幣佔他的身家約三分之一。



王力宏終發文正式向李靚蕾道歉，並宣布暫時退出娛樂圈。（王力宏微博圖片）

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即睇王力宏今次風波損失幾多▼▼▼

廣告代言、商演極速「切割」

先說內地廣告代言費用，上周五（12月17日）事件爆發至今，王力宏手上原有的珠寶、科技公司、植物肉、護膚等品牌代言被極速「切割」，以5個廣告代言計算，外界估計王力宏已損失2億台幣（港幣約5600萬元），仍未計算可能因違約而引致的巨額賠償金。

另外，王力宏原定的商演與跨年活動也全部觸礁，以2017年內地媒體《全明星探》公布的藝人商演價，王力宏每次商演費用達130萬人民幣（港幣約160萬元），假設王力宏每月出席一個商演，一年計便少收了1920萬港元。

贍養費

離婚方面，現時王力宏身家有30億台幣（約8.5億港幣），綜合媒體報道，王力宏與李靚蕾的離婚協議，協定李靚蕾獲美國洛杉磯房子一半、投資股票一半，加上每個月21萬人民幣（港幣約26萬元）生活費，總計約1.8億港元，而贍養費加1.3億元港幣台北豪宅過戶，估計李靚蕾可獲逾3億港元。

綜合計算，王力宏損失的廣告代言費、出騷費、贍養費等，超過3億元港幣。以上數據只供參考。

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