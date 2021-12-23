港鐵App今午派$700電子優惠券！即睇3步領取方法＋使用限制、期限

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法】聖誕節假期臨近，港鐵MTR Mobile再度派發共750萬元、3萬張200元或500元電子優惠券，包括港鐵商場200元指定類別電子優惠券（名額：25,000）及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券（名額：5000）。

MTR Mobile登記用戶可於12月23日下午2時起，透過MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式領取，每位登記用戶可領取每款電子優惠券1次，即共700元優惠券。領取方法、使用限制以下一一話你知！



即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟＋使用期限▼▼▼

+ 3

MTR Mobile登記用戶於12月23日下午2時起，可按以下方法領取港鐵商場電子優惠券。

步驟1：點選「我的獎賞」

步驟2：在「禮遇」内點選「一Click即搶！港鐵商場HK$200指定類別電子優惠券（消費滿HK$1,000減HK$200）」或「一Click即搶！港鐵商場 HK$500 時裝及美容電子優惠券（消費滿HK$2,000減HK$500）」

步驟3：點選「立即領取」

成功領取後，畫面會顯示確認紀錄，電子優惠券會在24小時內加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券1次。

使用限制



港鐵商場200元指定類別電子優惠券，適用於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別之參與商戶。每張優惠券消費滿1000元方可作200元使用，有效日期為2021年12月23日至2022年1月3日。

港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券，適用於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別之參與商戶。每張優惠券消費滿2000元方可作500元使用，有效日期為2021年12月23日至2022年1月3日。

同場加映：中電派$100消費券｜3類人可領！領取方法、期限、商戶名單6大須知

【中電消費券計劃／商戶名單／CLP COUPON／優惠／長者優惠／電費】中電宣布再推出消費券計劃，向近80萬個合資格家庭派發100元消費券，亦令中電消費券網絡搜尋量急升。中電消費券計劃為期6個月，3類客戶合資格領取，另有6大須知要留意。



中電消費券領取資格＋6大須知！留意使用期限▼▼▼