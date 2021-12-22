香港運動員為病童送聖誕祝福　何詩蓓聖誕Look出鏡：勇敢面對困難

今個星期六（12月25日）便是聖誕節，在與家人和伴侶開心慶祝時，亦應將這份快樂宣揚出去。4名香港運動員近日就為病童送上聖誕祝福，其中剛於世界短池游泳錦標賽奪得200米及100米自由泳金牌的「女飛魚」何詩蓓，就特意戴上聖誕帽，鼓勵小朋友勇敢面對困難，好好享受節日。



女飛魚何詩蓓為病童送上聖誕祝福。（香港兒童醫院影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

何詩蓓為兒童醫院拍片，鼓勵小朋友無論將來遇到任何困難，都要勇敢面對，希望他們好好享受聖誕節。至於香港羽毛球「一哥」伍家朗就分享自己比賽的經驗，形容輸掉比賽或會不開心，但每次聽到親友鼓勵和安慰，便會暫時將不開心放在一邊，迎接下個比賽。他又稱讚兒童醫院內小朋友非常勇敢，積極面對漫長的治療，直言要與他們一起加油。

劍擊運動員吳諾弘自言比賽總有輸有贏，但自己都會樂於面對所有問題，希望各位小朋友亦如是，並能獲得更多支持及鼓勵。羽毛球運動員鄧俊文就在片中祝福大家聖誕快樂，縱使治療過程與他的訓練和比賽一樣不容易，也會因而不開心，但重要的是找到紓解方法，例如他就會聽歌和看電影，他最後亦希望與小朋友一起努力，「我努力比賽，你們勇敢面對治療，一起加油！」。