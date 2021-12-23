學校比賽贏筆電　女生開機即「藍mon」　灰爆扔機：花3000元拉票

這比賽是在整蠱學生嗎？內地有高校日前辦比賽，學生上傳照片讓同學投票，還容許學生出錢買禮物換取選票，有位女同學見冠軍獎品是部平板電腦，便花了2500元人民幣（約3000港元）以「正規渠道」拉票，成功得了冠軍。獎品到手，同學發現其實是部手提電腦，更開機即「藍mon」，檢查硬盤發現只有32gb，比手機還少，坦言自己第三天已經將電腦扔了。網民笑言這台雜牌電腦可能不用500元，但不少人質疑學校竟容許花錢拉票：「花錢了還正規？」



內地女學生花錢拉票，最後得到第一名，但獎品竟一開就「藍mon」。（微博影片截圖）

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河北邯鄲高校舉行校園風采大賽，陳同學參加後上傳照片讓同學投票，惟她奪冠後，獎品質素和她的期望落差太大，得獎第3天他就將電腦當廢物處理掉。陳同學接受內媒訪問指，比賽的票實際上可以買禮物來換的，「幾百塊錢換成禮物是多少票」。她見第一名的獎品是平板電腦，家人也很支持，也幫忙出錢買禮物，最後花了2500元人民幣。

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未料成功奪冠，換來一台一打開就「藍mon」的電腦，而且看外盒都寫上了「Notebook（手提電腦）」，「還真的就是筆記本」。她大呻這是全校參與的比賽，獎品至少應該是2000至3000塊（約2400至3700港元）的水平，「不能用我打開後就是藍屏」，看了一下內存，只有1個C硬盤，32GB，可用容量更只有15.4GB，「第三天第四天就已經處理掉了」。

有網民一看就斷定這是雜牌貨，「看這配置，全新的500塊都不值，二手的白給都不要，主要是沒辦法用」、「華強北都不稀罕出這種貨」。更質疑為何學校容許學生花錢來拉票，「這很明顯學校坑學生」、「2500元正規拉票？花錢了還正規？」、「花錢拉票，不是活該是什麼？」。

（綜合）

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