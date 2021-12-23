女子搭港鐵衝門　$3.5萬CELINE手袋夾門外狂撞閘門：個袋玩完喇！

搭港鐵千萬不要衝門，否則後果或會非常「嚴重」！網上瘋傳短片，可見1名女子的隨身手袋被夾於港鐵車門外，當列車抵達車站時，手袋更與月台幕門不斷相撞發出連聲巨響，袋內財物全部掉光。女子對衝上車行為非常後悔，對名牌手袋報銷感到極度無奈，不禁悲嘆「個袋玩完喇！」、「3萬幾蚊真係！」。不過，當列車停定開門後，雖然袋內空空如也，手袋則似完好無缺，看來是不幸中之大幸。

網民看過短片紛紛認出，女子的手袋為名牌CELINE出品，售價逾3.5萬元，笑言片段力證手袋的品質，「係咪CELINE廣告嚟？」。



網絡瘋傳影片，1名女子的隨身手袋被夾於港鐵車門外，當列車抵達車站時，手袋更與月台幕門不斷相撞發出巨響，袋內財物全部掉光。（fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該段短片上載至網絡僅1晚即獲瘋傳，點擊次數逾3.2萬次，更被轉載至多個群組及社交平台。片段可見，1名站於港鐵車門旁邊的女子緊緊抓着隨身手袋的肩帶，原來手袋肩帶被車門夾住，袋身仍在車門外面。發帖網民指，女子為了趕及上車而「衝門」，未知是否導致手袋被夾的原因，而拍片者則明言「入站之後係佢（女子）噩夢開始」。

長約37秒的片段中，可見女子緊抓着夾於車門的手袋肩帶不斷嘆息：「唉，激死！我諗住咁樣夾住呢，佢應該唔會……」沒料話仍未說完，當列車駛進車站時，手袋疑不斷與月台幕門相撞，發出一輪有節奏的響聲，袋內物品全部掉光。有乘客見狀受驚尖叫，亦有男子冷靜提醒涉事女子，「你真係要搵職員喇」。

即睇事發經過▼ ▼ ▼

+ 9

這時列車漸漸減速準備停下，女子深感不妙，「爆粗」悲嘆：「唉！我個袋都玩完喇！黐X線，3萬幾蚊真係！」當車門一打開，女子立即查檢視手袋狀況，只見袋內空空如也，但手袋完好無缺，看來沒有變形，她則嘗試沿月台查看能否拾回個人物品，片段亦隨之完結，未有交代後續情況。

網民看過片段紛紛稱女子親身示範了「衝門」的後果，「衝到個閘，失咗個袋，等價交易」、「拎嚟做宣傳片叫人唔好衝閘啦」、「佢咪好彩囉，如果太子站衝，要到調景嶺站先開得返門」、「都唔知啲人衝閘為咩，衝得入好似有獎品咁！幾分鐘一班車」。

有網民認出女子的手袋疑為名牌CELINE的MEDIUM CLASSIC BAG IN BOX CALFSKIN，笑指她親身為手袋的品質作「暴力實測」。（CELINE官網截圖）

亦有網民認出女子的手袋疑為名牌CELINE的MEDIUM CLASSIC BAG IN BOX CALFSKIN，笑指她親身為手袋的品質作「暴力實測」，「個袋咁撞法仲幾新淨呀，抵買！」、「真心睇到都覺得痛，但暗笑囉」、「好似幫個袋做實驗，堅過石堅」、「真金不怕紅爐火，果然一分錢一分貨，港鐵幫你試個袋孰真孰假」、「其實係咪CELINE廣告嚟？」。

同場加映：女友病逝來不及送CHANEL手袋 超強手工系朋友出手 成品暖哭全網 ▼ ▼ ▼

